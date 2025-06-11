https://uz.sputniknews.ru/20250611/press-tsentr-sputnik-perspektivy-sotrudnichestva-uzbekistan-edb-49843944.html

В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР

В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития

2025-06-11T12:35+0500

2025-06-11T12:35+0500

2025-06-11T12:35+0500

пресс-центр

пресс-центр

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узбекистан

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ташкент

москва

алматы

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik 12 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Ташкент — Москва — Алматы, посвященный вопросам присоединения Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития.Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к ЕАБР. Спикеры расскажут, какое значение это имеет для Узбекистана, какие направления сотрудничества планируется развивать в ближайшее время.Участник в Ташкенте:В Москве:В Алматы:К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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