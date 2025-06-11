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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20250611/press-tsentr-sputnik-perspektivy-sotrudnichestva-uzbekistan-edb-49843944.html
В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР
В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития
2025-06-11T12:35+0500
2025-06-11T12:35+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik 12 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Ташкент — Москва — Алматы, посвященный вопросам присоединения Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития.Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к ЕАБР. Спикеры расскажут, какое значение это имеет для Узбекистана, какие направления сотрудничества планируется развивать в ближайшее время.Участник в Ташкенте:В Москве:В Алматы:К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центре sputnik сотрудничество узбекистан еабр
пресс-центре sputnik сотрудничество узбекистан еабр

В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР

12:35 11.06.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.06.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik 12 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Ташкент — Москва — Алматы, посвященный вопросам присоединения Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития.
Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к ЕАБР. Спикеры расскажут, какое значение это имеет для Узбекистана, какие направления сотрудничества планируется развивать в ближайшее время.
Участник в Ташкенте:
ученый секретарь Института макроэкономических и региональных исследований при Кабмине РУз Музафар Каримов.
В Москве:
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.
В Алматы:
главный редактор аналитического портала Central Asia – Cronos, экономический обозреватель Мадия Торебаева.
К участию приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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