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В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР
В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР
Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития
2025-06-11T12:35+0500
2025-06-11T12:35+0500
2025-06-11T12:35+0500
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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik 12 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Ташкент — Москва — Алматы, посвященный вопросам присоединения Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития.Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к ЕАБР. Спикеры расскажут, какое значение это имеет для Узбекистана, какие направления сотрудничества планируется развивать в ближайшее время.Участник в Ташкенте:В Москве:В Алматы:К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центре sputnik сотрудничество узбекистан еабр
пресс-центре sputnik сотрудничество узбекистан еабр
В пресс-центре Sputnik обсудят перспективы сотрудничества Узбекистана и ЕАБР
Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. В пресс-центре Sputnik 12 июня в 14.00 по местному времени состоится видеомост Ташкент — Москва — Алматы, посвященный вопросам присоединения Узбекистана к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития.
Президент РУз Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к ЕАБР. Спикеры расскажут, какое значение это имеет для Узбекистана, какие направления сотрудничества планируется развивать в ближайшее время.
ученый секретарь Института макроэкономических и региональных исследований при Кабмине РУз Музафар Каримов.
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.
главный редактор аналитического портала Central Asia – Cronos, экономический обозреватель Мадия Торебаева.
К участию приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.