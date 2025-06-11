Столкновения протестующих с полицией в Лос-Анджелесе — фото
После иммиграционного рейда недалеко от Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе взорвалась светошумовая бомба (AP Photo/Eric Thayer)
После иммиграционного рейда недалеко от Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе взорвалась светошумовая бомба (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующие противостоят полиции на шоссе 101 возле Центра заключения в Лос-Анджелесе после иммиграционного рейда протеста (AP Photo/Jae C. Hong)
Протестующие противостоят полиции на шоссе 101 возле Центра заключения в Лос-Анджелесе после иммиграционного рейда протеста (AP Photo/Jae C. Hong)
Протестующие перепрыгивают через забор, чтобы избежать ударов полиции во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)
Протестующие перепрыгивают через забор, чтобы избежать ударов полиции во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)
Женщина с несколькими флагами проходит мимо горящей машины (AP Photo/Ethan Swope)
Женщина с несколькими флагами проходит мимо горящей машины (AP Photo/Ethan Swope)
Протестующий насмехается над шеренгой Национальной гвардии Калифорнии (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующий насмехается над шеренгой Национальной гвардии Калифорнии (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующий предлагает цветок сотрудникам полиции в защитном снаряжении, пока они пытаются расчистить улицу в центре Лос-Анджелеса (Фото AP Jae Hong)
Протестующий предлагает цветок сотрудникам полиции в защитном снаряжении, пока они пытаются расчистить улицу в центре Лос-Анджелеса (Фото AP Jae Hong)
Люди укрываются от взрыва фейерверка во время акции протеста возле Центра заключения Metropolitan в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)
Люди укрываются от взрыва фейерверка во время акции протеста возле Центра заключения Metropolitan в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)
Автомобиль горит во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)
Автомобиль горит во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)
Протестующий держит плакат на фоне горящего такси (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующий держит плакат на фоне горящего такси (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующие на шоссе 101 (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующие на шоссе 101 (AP Photo/Eric Thayer)
Мэтт Хоббс пьет молоко после того, как против него применили слезоточивый газ (AP Photo/Jae C. Hong)
Мэтт Хоббс пьет молоко после того, как против него применили слезоточивый газ (AP Photo/Jae C. Hong)
Протестующие прячутся за скамьей возле Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующие прячутся за скамьей возле Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе (AP Photo/Eric Thayer)
Власти применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих (AP Photo/Jae Hong)
Власти применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих (AP Photo/Jae Hong)
Полицейский стреляет мягкими пулями возле столичного центра (AP Photo/Eric Thayer)
Полицейский стреляет мягкими пулями возле столичного центра (AP Photo/Eric Thayer)
Протестующий бросает скутер в полицейскую машину (AP Photo/Jae C. Hong)
Протестующий бросает скутер в полицейскую машину (AP Photo/Jae C. Hong)
Сотрудник дорожного патруля Калифорнии отцепляет электросамокат от автомобиля на шоссе, пока протестующие бросают различные предметы в полицейские автомобили возле столичного центра (AP Photo/Ethan Swope)
Сотрудник дорожного патруля Калифорнии отцепляет электросамокат от автомобиля на шоссе, пока протестующие бросают различные предметы в полицейские автомобили возле столичного центра (AP Photo/Ethan Swope)
Женщина машет мексиканским флагом на фоне горящего мусорного контейнера (AP Photo/Ethan Swope)
Женщина машет мексиканским флагом на фоне горящего мусорного контейнера (AP Photo/Ethan Swope)
Лицо полицейского после того, как в него распылили перцовый баллончик (AP Photo/Jae Hong)
Лицо полицейского после того, как в него распылили перцовый баллончик (AP Photo/Jae Hong)
Человек несет раненого протестующего, чтобы укрыть его во время протеста в Комптоне, Калифорния (AP Photo/Ethan Swope)
Человек несет раненого протестующего, чтобы укрыть его во время протеста в Комптоне, Калифорния (AP Photo/Ethan Swope)