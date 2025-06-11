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https://uz.sputniknews.ru/20250611/stolknoveniya-protestuyuschix-s-politsiey-v-los-andjelese-49851185.html
Столкновения протестующих с полицией в Лос-Анджелесе — фото
Столкновения протестующих с полицией в Лос-Анджелесе — фото
Sputnik Узбекистан
В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов
2025-06-11T16:30+0500
2025-06-11T16:30+0500
столкновение
полиция
лос-анджелес
протест
протесты
трамп
трамп
дональд трамп
фото
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Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. Президент Дональд Трамп задействовал Нацгвардию после того, как вспыхнули протесты, когда федеральные иммиграционные власти арестовали десятки людей по всему городу. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.После того, как некоторые демонстранты приблизились к войскам Национальной гвардии и полиции и стали выкрикивать оскорбления в их адрес, против них применили слезоточивый газ.
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лос-анджелес столкновения протестующие полиция
лос-анджелес столкновения протестующие полиция

Столкновения протестующих с полицией в Лос-Анджелесе — фото

16:30 11.06.2025
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В Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими.
Президент Дональд Трамп задействовал Нацгвардию после того, как вспыхнули протесты, когда федеральные иммиграционные власти арестовали десятки людей по всему городу. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.
После того, как некоторые демонстранты приблизились к войскам Национальной гвардии и полиции и стали выкрикивать оскорбления в их адрес, против них применили слезоточивый газ.
© AP Photo / Eric Thayer

После иммиграционного рейда недалеко от Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе взорвалась светошумовая бомба (AP Photo/Eric Thayer)

После иммиграционного рейда недалеко от Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе взорвалась светошумовая бомба (AP Photo/Eric Thayer) - Sputnik Узбекистан
1/19
© AP Photo / Eric Thayer

После иммиграционного рейда недалеко от Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе взорвалась светошумовая бомба (AP Photo/Eric Thayer)

© AP Photo / Jae C. Hong

Протестующие противостоят полиции на шоссе 101 возле Центра заключения в Лос-Анджелесе после иммиграционного рейда протеста (AP Photo/Jae C. Hong)

Протестующие противостоят полиции на шоссе 101 возле Центра заключения в Лос-Анджелесе после иммиграционного рейда протеста (AP Photo/Jae C. Hong) - Sputnik Узбекистан
2/19
© AP Photo / Jae C. Hong

Протестующие противостоят полиции на шоссе 101 возле Центра заключения в Лос-Анджелесе после иммиграционного рейда протеста (AP Photo/Jae C. Hong)

© AP Photo / Ethan Swope

Протестующие перепрыгивают через забор, чтобы избежать ударов полиции во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)

Протестующие перепрыгивают через забор, чтобы избежать ударов полиции во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
3/19
© AP Photo / Ethan Swope

Протестующие перепрыгивают через забор, чтобы избежать ударов полиции во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)

© AP Photo / Ethan Swope

Женщина с несколькими флагами проходит мимо горящей машины (AP Photo/Ethan Swope)

Женщина с несколькими флагами проходит мимо горящей машины (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
4/19
© AP Photo / Ethan Swope

Женщина с несколькими флагами проходит мимо горящей машины (AP Photo/Ethan Swope)

© AP Photo / Eric Thayer

Протестующий насмехается над шеренгой Национальной гвардии Калифорнии (AP Photo/Eric Thayer)

Протестующий насмехается над шеренгой Национальной гвардии Калифорнии (AP Photo/Eric Thayer) - Sputnik Узбекистан
5/19
© AP Photo / Eric Thayer

Протестующий насмехается над шеренгой Национальной гвардии Калифорнии (AP Photo/Eric Thayer)

© AP Photo / Jae Hong

Протестующий предлагает цветок сотрудникам полиции в защитном снаряжении, пока они пытаются расчистить улицу в центре Лос-Анджелеса (Фото AP Jae Hong)

Протестующий предлагает цветок сотрудникам полиции в защитном снаряжении, пока они пытаются расчистить улицу в центре Лос-Анджелеса (Фото AP Jae Hong) - Sputnik Узбекистан
6/19
© AP Photo / Jae Hong

Протестующий предлагает цветок сотрудникам полиции в защитном снаряжении, пока они пытаются расчистить улицу в центре Лос-Анджелеса (Фото AP Jae Hong)

© AP Photo / Ethan Swope

Люди укрываются от взрыва фейерверка во время акции протеста возле Центра заключения Metropolitan в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)

Люди укрываются от взрыва фейерверка во время акции протеста возле Центра заключения Metropolitan в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
7/19
© AP Photo / Ethan Swope

Люди укрываются от взрыва фейерверка во время акции протеста возле Центра заключения Metropolitan в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)

© AP Photo / Ethan Swope

Автомобиль горит во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)

Автомобиль горит во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
8/19
© AP Photo / Ethan Swope

Автомобиль горит во время протестов против иммиграционных рейдов администрации Трампа в Лос-Анджелесе (AP Photo/Ethan Swope)

© AP Photo / Eric Thayer

Протестующий держит плакат на фоне горящего такси (AP Photo/Eric Thayer)

Протестующий держит плакат на фоне горящего такси (AP Photo/Eric Thayer) - Sputnik Узбекистан
9/19
© AP Photo / Eric Thayer

Протестующий держит плакат на фоне горящего такси (AP Photo/Eric Thayer)

© AP Photo / Eric Thayer

Протестующие на шоссе 101 (AP Photo/Eric Thayer)

Протестующие на шоссе 101 (AP Photo/Eric Thayer) - Sputnik Узбекистан
10/19
© AP Photo / Eric Thayer

Протестующие на шоссе 101 (AP Photo/Eric Thayer)

© AP Photo / Jae C. Hong

Мэтт Хоббс пьет молоко после того, как против него применили слезоточивый газ (AP Photo/Jae C. Hong)

Мэтт Хоббс пьет молоко после того, как против него применили слезоточивый газ (AP Photo/Jae C. Hong) - Sputnik Узбекистан
11/19
© AP Photo / Jae C. Hong

Мэтт Хоббс пьет молоко после того, как против него применили слезоточивый газ (AP Photo/Jae C. Hong)

© AP Photo / Eric Thayer

Протестующие прячутся за скамьей возле Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе (AP Photo/Eric Thayer)

Протестующие прячутся за скамьей возле Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе (AP Photo/Eric Thayer) - Sputnik Узбекистан
12/19
© AP Photo / Eric Thayer

Протестующие прячутся за скамьей возле Центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе (AP Photo/Eric Thayer)

© AP Photo / Jae Hong

Власти применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих (AP Photo/Jae Hong)

Власти применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих (AP Photo/Jae Hong) - Sputnik Узбекистан
13/19
© AP Photo / Jae Hong

Власти применили слезоточивый газ, пытаясь разогнать протестующих (AP Photo/Jae Hong)

© AP Photo / Eric Thayer

Полицейский стреляет мягкими пулями возле столичного центра (AP Photo/Eric Thayer)

Полицейский стреляет мягкими пулями возле столичного центра (AP Photo/Eric Thayer) - Sputnik Узбекистан
14/19
© AP Photo / Eric Thayer

Полицейский стреляет мягкими пулями возле столичного центра (AP Photo/Eric Thayer)

© AP Photo / Jae C. Hong

Протестующий бросает скутер в полицейскую машину (AP Photo/Jae C. Hong)

Протестующий бросает скутер в полицейскую машину (AP Photo/Jae C. Hong) - Sputnik Узбекистан
15/19
© AP Photo / Jae C. Hong

Протестующий бросает скутер в полицейскую машину (AP Photo/Jae C. Hong)

© AP Photo / Ethan Swope

Сотрудник дорожного патруля Калифорнии отцепляет электросамокат от автомобиля на шоссе, пока протестующие бросают различные предметы в полицейские автомобили возле столичного центра (AP Photo/Ethan Swope)

Сотрудник дорожного патруля Калифорнии отцепляет электросамокат от автомобиля на шоссе, пока протестующие бросают различные предметы в полицейские автомобили возле столичного центра (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
16/19
© AP Photo / Ethan Swope

Сотрудник дорожного патруля Калифорнии отцепляет электросамокат от автомобиля на шоссе, пока протестующие бросают различные предметы в полицейские автомобили возле столичного центра (AP Photo/Ethan Swope)

© AP Photo / Ethan Swope

Женщина машет мексиканским флагом на фоне горящего мусорного контейнера (AP Photo/Ethan Swope)

Женщина машет мексиканским флагом на фоне горящего мусорного контейнера (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
17/19
© AP Photo / Ethan Swope

Женщина машет мексиканским флагом на фоне горящего мусорного контейнера (AP Photo/Ethan Swope)

© AP Photo / Jae Hong

Лицо полицейского после того, как в него распылили перцовый баллончик (AP Photo/Jae Hong)

Лицо полицейского после того, как в него распылили перцовый баллончик (AP Photo/Jae Hong) - Sputnik Узбекистан
18/19
© AP Photo / Jae Hong

Лицо полицейского после того, как в него распылили перцовый баллончик (AP Photo/Jae Hong)

© AP Photo / Ethan Swope

Человек несет раненого протестующего, чтобы укрыть его во время протеста в Комптоне, Калифорния (AP Photo/Ethan Swope)

Человек несет раненого протестующего, чтобы укрыть его во время протеста в Комптоне, Калифорния (AP Photo/Ethan Swope) - Sputnik Узбекистан
19/19
© AP Photo / Ethan Swope

Человек несет раненого протестующего, чтобы укрыть его во время протеста в Комптоне, Калифорния (AP Photo/Ethan Swope)

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