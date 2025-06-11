https://uz.sputniknews.ru/20250611/stolknoveniya-protestuyuschix-s-politsiey-v-los-andjelese-49851185.html

Столкновения протестующих с полицией в Лос-Анджелесе — фото

Столкновения протестующих с полицией в Лос-Анджелесе — фото

Sputnik Узбекистан

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов

2025-06-11T16:30+0500

2025-06-11T16:30+0500

2025-06-11T16:30+0500

столкновение

полиция

лос-анджелес

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протесты

трамп

трамп

дональд трамп

фото

фотолента

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Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в стычки с протестующими. Президент Дональд Трамп задействовал Нацгвардию после того, как вспыхнули протесты, когда федеральные иммиграционные власти арестовали десятки людей по всему городу. Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.После того, как некоторые демонстранты приблизились к войскам Национальной гвардии и полиции и стали выкрикивать оскорбления в их адрес, против них применили слезоточивый газ.

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