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Узбекистан: ставка на искусственный интеллект и расширение условий для роста IT-сектора

Узбекистан: ставка на искусственный интеллект и расширение условий для роста IT-сектора

Sputnik Узбекистан

К 2030 году страна намерена создать 100 тыс. новых рабочих мест в сфере ИИ и обучить столько же молодых специалистов

2025-06-11T18:15+0500

2025-06-11T18:15+0500

2025-06-11T18:15+0500

узбекистан

рабочие места

искусственный интеллект

it-технологии

общество

ташкент

форум

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. На полях четвертого Ташкентского инвестиционного форума первый замминистра цифровых технологий Олег Пекось представил стратегию Узбекистана по развитию искусственного интеллекта и цифровой экономики.По его словам, к 2030 году страна намерена создать 100 тыс. новых рабочих мест в сфере ИИ и обучить столько же молодых специалистов. С этой целью запущена образовательная платформа aistudy.uz, где уже доступны бесплатные курсы One Million Uzbek Promters, обучающие правильному взаимодействию с нейросетями и использованию ИИ в жизни и работе. В ближайшее время там же появятся курсы по дообучению LLM-моделей, в том числе LLAMA, совместно с одной из ведущих зарубежных компаний.Также он сообщил, что до 2040 года в Узбекистане продлены налоговые льготы для резидентов IT-парков. Компании освобождены от корпоративного и социального налога, ставка на вывод дивидендов составляет 5%, а подоходный налог для сотрудников — 7,5%.Кроме того, расширен перечень направлений для получения резидентства: теперь он включает изучение иностранных языков, BPO и KPO-услуги, IT-обучение и проектирование. Продлено и действие трехлетней IT-визы, которой смогут воспользоваться не только специалисты, но и ученые, включая обладателей степени PhD.По словам первого зама, Узбекистан за последние четыре года поднялся на 17 позиций в Индексе готовности правительств к внедрению ИИ и нацелен войти в топ-50 стран к 2030 году.

узбекистан

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2025

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан искусственный интеллект рабочие места