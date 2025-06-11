Узбекистан: ставка на искусственный интеллект и расширение условий для роста IT-сектора
© iStock / champpixsИскусственный интеллект. Архивное фото
© iStock / champpixs
Подписаться
Эксклюзив
К 2030 году страна намерена создать 100 тыс. новых рабочих мест в сфере ИИ и обучить столько же молодых специалистов.
ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. На полях четвертого Ташкентского инвестиционного форума первый замминистра цифровых технологий Олег Пекось представил стратегию Узбекистана по развитию искусственного интеллекта и цифровой экономики.
© Элина БекназароваУзбекистан делает ставку на искусственный интеллект и расширяет условия для роста IT-сектора
Узбекистан делает ставку на искусственный интеллект и расширяет условия для роста IT-сектора
© Элина Бекназарова
По его словам, к 2030 году страна намерена создать 100 тыс. новых рабочих мест в сфере ИИ и обучить столько же молодых специалистов. С этой целью запущена образовательная платформа aistudy.uz, где уже доступны бесплатные курсы One Million Uzbek Promters, обучающие правильному взаимодействию с нейросетями и использованию ИИ в жизни и работе. В ближайшее время там же появятся курсы по дообучению LLM-моделей, в том числе LLAMA, совместно с одной из ведущих зарубежных компаний.
"Мы видим огромный потенциал ИИ для экономики и социальной сферы. Главное, чтобы искусственный интеллект приносил пользу людям. В социальных направлениях он должен оставаться бесплатным", — подчеркнул Пекось.
© Sputnik / Рамиз БахтияровОлег Пекось - Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по вопросам цифровой экономики и электронного правительства
Олег Пекось - Первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан по вопросам цифровой экономики и электронного правительства
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Также он сообщил, что до 2040 года в Узбекистане продлены налоговые льготы для резидентов IT-парков. Компании освобождены от корпоративного и социального налога, ставка на вывод дивидендов составляет 5%, а подоходный налог для сотрудников — 7,5%.
Кроме того, расширен перечень направлений для получения резидентства: теперь он включает изучение иностранных языков, BPO и KPO-услуги, IT-обучение и проектирование. Продлено и действие трехлетней IT-визы, которой смогут воспользоваться не только специалисты, но и ученые, включая обладателей степени PhD.
"Эти условия создают прогнозируемую, комфортную среду для инвестиций. Мы видим, как растет количество учебных центров и молодых специалистов. Только за последние годы число резидентов IT-парков превысило 600", — отметил Пекось.
По словам первого зама, Узбекистан за последние четыре года поднялся на 17 позиций в Индексе готовности правительств к внедрению ИИ и нацелен войти в топ-50 стран к 2030 году.