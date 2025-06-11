https://uz.sputniknews.ru/20250611/uzbekistan-rossiya-borba-nelegalnaya-migratsiya-49851472.html

Узбекистан и Россия наладили механизмы борьбы с нелегальной трудовой миграцией — видео

Узбекистан и Россия наладили механизмы борьбы с нелегальной трудовой миграцией — видео

Sputnik Узбекистан

Важнейшее значение имеет предвыездная подготовка трудовых мигрантов

2025-06-11T14:55+0500

2025-06-11T14:55+0500

2025-06-11T14:55+0500

пресс-центр

узбекистан

россия

сотрудничество

нелегальная миграция

борьба

пресс-центр

sputnik

видео

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост, посвященный вопросам совершенствования системы регулирования трудовой миграции. Участники мероприятия обсудили меры, предпринимаемые правительством республики по улучшению нормативно-правовой базы сферы, содействию трудоустройству граждан за рубежом, защите их прав и поддержке легальной миграции.Начальник отдела досудебного и судебного разрешения споров Агентства миграции при Кабмине Узбекистана Исломжон Хамраев сообщил, что в стране ведется работа над разработкой закона о трудовой миграции, который должен закрепить основные принципы и механизмы поддержки граждан, выезжающих на работу за границу.Особое внимание участники уделили вопросам борьбы с нелегальной миграцией.Как отметил начальник управления контроля организационно-исполнительной дисциплины, стратегического планирования и работы по KPI Агентства трудовой миграции при Кабмине РУз Элёр Тоштемиров, Узбекистан и Россия выстроили четкие и действенные механизмы сотрудничества в этой сфере.По его словам, органы внутренних дел совместно с Агентством по миграции проводят в махаллях по всей республике профилактические и разъяснительные мероприятия, направленные на легализацию трудовой деятельности граждан. Создаются информационные видеоматериалы, работают горячие линии и чат-боты в социальных сетях — как в Узбекистане, так и в России.Также в республике усиливают социальную защиту трудовых мигрантов.Так, размер единовременной помощи для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за рубежом, увеличен с 2 до 5 базовых расчетных величин. Расходы на проживание для оставшихся без жилья выросли с $300 до $500, а помощь при тяжелых заболеваниях или несчастных случаях — с $1000 до $1500.Со стороны России в мероприятии принял участие член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД России, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.Он подчеркнул, что в реализации государственной миграционной политики России активную роль играют институты гражданского общества. За последний год Госдума РФ приняла ряд законопроектов, направленных на оптимизацию управления миграционными процессами.По его словам, важнейшее значение имеет предвыездная подготовка трудовых мигрантов.“Одним из ключевых направлений должно стать развитие целевого организованного трудоустройства граждан Узбекистана в Российской Федерации. Речь идет о том, чтобы человек, выезжающий на работу, заранее знал, кто его работодатель, какие условия труда и проживания его ожидают. В свою очередь работодатель также будет понимать, кого он принимает на работу. Будет заключен контракт на определенный срок, и каждая сторона сможет рассчитывать на конкретный результат. Совместными усилиями мы можем продвинуться гораздо дальше в решении миграционных вопросов”, — отметил Волох.Полную запись смотрите по ссылке.

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