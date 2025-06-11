https://uz.sputniknews.ru/20250611/v-uzbekistane-otkroyut-torgovoe-predstavitelstvo-azerbaydjana-49852809.html

В Узбекистане откроют торговое представительство Азербайджана

В Узбекистане откроют торговое представительство Азербайджана

Sputnik Узбекистан

По итогам 2024 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном превысил $253 млн

2025-06-11T13:45+0500

2025-06-11T13:45+0500

2025-06-11T13:45+0500

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торговое представительство

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ТАШКЕНТ, 11 июня — Sputnik. В Узбекистане откроют торговое представительство Азербайджана. Об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на IV Ташкентском международном инвестиционном форуме.На инвестфоруме в Ташкенте рассказали о механизме, который позволит нарастить объемы торговли между Узбекистаном и Азербайджаном.По словам заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева, это создание электронной торговой платформы для заключения контрактов в форматах b2b и b2c между экспортерами двух стран.Товарооборот Ташкента с Азербайджаном составляет порядка $150 млн. Об этом на инвестфоруме рассказал замхокима Ташкента Шароф Рахманов. Он также добавил, что в столице Узбекистана работают более 200 предприятий с участием азербайджанского капитала.По итогам 2024 года объем взаимной торговли между Узбекистаном и Азербайджаном превысил $253 млн. Такие данные озвучили в ходе сессии, посвященной перспективам сотрудничества двух стран.За последние 5 лет объем взаимной торговли между республиками увеличился более чем в 2 раза. В 2021 году этот показатель составлял почти $119 млн.

узбекистан

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узбекистан азербайджан торговое представительство