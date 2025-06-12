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Врач: чем опасен квас в жару
Врач: чем опасен квас в жару
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендовала в жаркое время отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю
2025-06-12T22:05+0500
2025-06-12T22:05+0500
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мнение эксперта
жара
здоровье
квас
опасность
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Квас в жару может стать причиной проблем с ЖКТ и вызвать изжогу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.Также она рассказала, что квас противопоказан детям до шести лет и пациентам с гипертонией по причине задержки жидкости и повышения артериального давления.Она также посоветовала отказаться от кваса больным сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара в напитке.Еще одна категория лиц, которым лучше отказаться от кваса, это водители. При употреблении этого напитка можно получить "положительный" результат при проверке на алкотестере.В жару врач советует отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю.Простая вода – это то, что необходимо человеку каждый день вне зависимости от жаркого лета, резюмировала специалист.
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врач квас жара опасность
врач квас жара опасность

Врач: чем опасен квас в жару

22:05 12.06.2025
© Sputnik / Рамиз БахтияровПродажа кваса в Узбекистане
Продажа кваса в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Специалист рекомендовала в жаркое время отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю.
Квас в жару может стать причиной проблем с ЖКТ и вызвать изжогу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтакан с холодным квасом в жаркий день
Стакан с холодным квасом в жаркий день - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2025
Стакан с холодным квасом в жаркий день
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

"Дело в его составе — частичном присутствии алкоголя и сахара. Эти компоненты могут спровоцировать изжогу, а у пациентов с хроническими заболеваниями — обострение болезни ЖКТ. Если выбор падает на квас, содержащий определенный подсластитель, к примеру, яблоко или малину, это еще одна причина возникновения болей в желудке из-за консервантов", — предостерегла эксперт.

Также она рассказала, что квас противопоказан детям до шести лет и пациентам с гипертонией по причине задержки жидкости и повышения артериального давления.
Она также посоветовала отказаться от кваса больным сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара в напитке.
Еще одна категория лиц, которым лучше отказаться от кваса, это водители. При употреблении этого напитка можно получить "положительный" результат при проверке на алкотестере.
В жару врач советует отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю.

"Квас — это неплохой напиток, но к каждому продукту следует относиться внимательно. Необходимо соблюдать меру и учитывать погодные условия, а еще особенности своего организма", — сказала Лозикова.

Простая вода – это то, что необходимо человеку каждый день вне зависимости от жаркого лета, резюмировала специалист.
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