https://uz.sputniknews.ru/20250612/chem-opasen-kvas-v-jaru-49868124.html

Врач: чем опасен квас в жару

Врач: чем опасен квас в жару

Sputnik Узбекистан

Специалист рекомендовала в жаркое время отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю

2025-06-12T22:05+0500

2025-06-12T22:05+0500

2025-06-12T22:05+0500

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Квас в жару может стать причиной проблем с ЖКТ и вызвать изжогу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.Также она рассказала, что квас противопоказан детям до шести лет и пациентам с гипертонией по причине задержки жидкости и повышения артериального давления.Она также посоветовала отказаться от кваса больным сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара в напитке.Еще одна категория лиц, которым лучше отказаться от кваса, это водители. При употреблении этого напитка можно получить "положительный" результат при проверке на алкотестере.В жару врач советует отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю.Простая вода – это то, что необходимо человеку каждый день вне зависимости от жаркого лета, резюмировала специалист.

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