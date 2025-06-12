Врач: чем опасен квас в жару
© Sputnik / Рамиз БахтияровПродажа кваса в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Специалист рекомендовала в жаркое время отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю.
Квас в жару может стать причиной проблем с ЖКТ и вызвать изжогу, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-терапевта Анастасию Лозикову.
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтакан с холодным квасом в жаркий день
Стакан с холодным квасом в жаркий день
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Дело в его составе — частичном присутствии алкоголя и сахара. Эти компоненты могут спровоцировать изжогу, а у пациентов с хроническими заболеваниями — обострение болезни ЖКТ. Если выбор падает на квас, содержащий определенный подсластитель, к примеру, яблоко или малину, это еще одна причина возникновения болей в желудке из-за консервантов", — предостерегла эксперт.
Также она рассказала, что квас противопоказан детям до шести лет и пациентам с гипертонией по причине задержки жидкости и повышения артериального давления.
Она также посоветовала отказаться от кваса больным сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара в напитке.
Еще одна категория лиц, которым лучше отказаться от кваса, это водители. При употреблении этого напитка можно получить "положительный" результат при проверке на алкотестере.
В жару врач советует отдавать предпочтение простой негазированной воде и другим полезным напиткам: воде с лимоном и мятой, компотам из сухофруктов, огуречному настою, а также холодному зеленому чаю.
"Квас — это неплохой напиток, но к каждому продукту следует относиться внимательно. Необходимо соблюдать меру и учитывать погодные условия, а еще особенности своего организма", — сказала Лозикова.
Простая вода – это то, что необходимо человеку каждый день вне зависимости от жаркого лета, резюмировала специалист.