https://uz.sputniknews.ru/20250612/eaeu-sanitarno-epidemiologicheskoye-blagopoluchiye-49866546.html
В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб
В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб
Sputnik Узбекистан
Инициирована разработка трехлетнего плана по направлению "санитарные меры"
2025-06-12T10:47+0500
2025-06-12T10:47+0500
2025-06-12T10:47+0500
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еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб, сообщает Евразийская экономическая комиссия.Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий принял участие в заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.Речь шла об итогах прошедшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с позиции их актуальности для стран Союза, текущей эпидемиологической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и перспективах дальнейшей деятельности Совета.Представители государств-членов поддержали предложение директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии Владимира Синкевича о подготовке совместно с национальными уполномоченными органами плана работы по направлению "санитарные меры". Инициирована разработка трехлетнего плана.Вопросы применения санитарных мер обсудили в ходе встречи Валентина Татарицкого с председателем Совета руководителей, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.
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еаэс санитарные службы
В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб
Инициирована разработка трехлетнего плана по направлению "санитарные меры".
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
В ЕАЭС усилят потенциал санитарных служб, сообщает
Евразийская экономическая комиссия.
Министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий принял участие в заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза.
Речь шла об итогах прошедшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с позиции их актуальности для стран Союза, текущей эпидемиологической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и перспективах дальнейшей деятельности Совета.
"Совместная работа позволит усилить потенциал санитарных служб государств Союза и эффективно решать необходимые вопросы, что поможет сохранить здоровье и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения наших стран", — подчеркнул Татарицкий.
Представители государств-членов поддержали предложение директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Комиссии Владимира Синкевича о подготовке совместно с национальными уполномоченными органами плана работы по направлению "санитарные меры". Инициирована разработка трехлетнего плана.
Вопросы применения санитарных мер обсудили в ходе встречи Валентина Татарицкого с председателем Совета руководителей, руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой.