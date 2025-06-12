https://uz.sputniknews.ru/20250612/karakalpakstan-stanet-tsentrom-zelenoy-energetiki-49867634.html

Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма

Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма

Sputnik Узбекистан

Три главных преимущества региона — дешевая зеленая энергия, выгодная локация для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса

2025-06-12T11:57+0500

2025-06-12T11:57+0500

2025-06-12T11:57+0500

эксклюзив

каракалпакстан

агропромышленность

туризм

возобновляемые источники энергии

ташкент

форум

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Каракалпакстан в ближайшие годы может утроить темпы роста экономики и стать ключевым регионом Узбекистана по производству зеленой энергии, развитию промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group Рза Нуриев на полях четвертого Ташкентского инвестиционного форумаПо словам Нуриева, основной упор делается на четыре направления: энергетику, промышленность, сельское хозяйство и туризм. Уже разрабатывают проекты по производству более 10 ГВт ветряной энергии — это превратит регион в энергоэкспортера внутри страны и снизит стоимость электроэнергии. Для промышленных предприятий предусмотрена "Зеленая кластерная зона" в Кунградском районе с налоговыми и энергетическими льготами — 90% энергии там будет из возобновляемых источников.Сельское хозяйство будет ориентировано на переработку и животноводство. Ожидают, что производство мяса и молока за 10 лет утроится. Развитие новых для Каракалпакстана культур, таких как кунжут и маш, поможет выйти на экспортные рынки Турции и Саудовской Аравии.Что касается сферы туризма, то здесь уже подписаны соглашения с международными операторами.Завершая выступление, он подчеркнул три главных преимущества региона: дешевую зеленую энергию, выгодную локацию для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса.

каракалпакстан

ташкент

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

каракалпакстан зеленая энергетика агропромышленный комплекс туризм