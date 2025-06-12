https://uz.sputniknews.ru/20250612/karakalpakstan-stanet-tsentrom-zelenoy-energetiki-49867634.html
Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма
Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма
Sputnik Узбекистан
Три главных преимущества региона — дешевая зеленая энергия, выгодная локация для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса
2025-06-12T11:57+0500
2025-06-12T11:57+0500
2025-06-12T11:57+0500
эксклюзив
каракалпакстан
агропромышленность
туризм
возобновляемые источники энергии
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Каракалпакстан в ближайшие годы может утроить темпы роста экономики и стать ключевым регионом Узбекистана по производству зеленой энергии, развитию промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group Рза Нуриев на полях четвертого Ташкентского инвестиционного форумаПо словам Нуриева, основной упор делается на четыре направления: энергетику, промышленность, сельское хозяйство и туризм. Уже разрабатывают проекты по производству более 10 ГВт ветряной энергии — это превратит регион в энергоэкспортера внутри страны и снизит стоимость электроэнергии. Для промышленных предприятий предусмотрена "Зеленая кластерная зона" в Кунградском районе с налоговыми и энергетическими льготами — 90% энергии там будет из возобновляемых источников.Сельское хозяйство будет ориентировано на переработку и животноводство. Ожидают, что производство мяса и молока за 10 лет утроится. Развитие новых для Каракалпакстана культур, таких как кунжут и маш, поможет выйти на экспортные рынки Турции и Саудовской Аравии.Что касается сферы туризма, то здесь уже подписаны соглашения с международными операторами.Завершая выступление, он подчеркнул три главных преимущества региона: дешевую зеленую энергию, выгодную локацию для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса.
каракалпакстан
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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каракалпакстан зеленая энергетика агропромышленный комплекс туризм
каракалпакстан зеленая энергетика агропромышленный комплекс туризм
Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Три главных преимущества региона — дешевая зеленая энергия, выгодная локация для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Каракалпакстан в ближайшие годы может утроить темпы роста экономики и стать ключевым регионом Узбекистана по производству зеленой энергии, развитию промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group Рза Нуриев на полях четвертого Ташкентского инвестиционного форума
"Мы изучили все: от стартовых условий до конкурентных преимуществ региона, и разработали четкую дорожную карту. Несмотря на текущие вызовы, потенциал у Каракалпакстана огромный", — отметил он.
По словам Нуриева, основной упор делается на четыре направления: энергетику, промышленность, сельское хозяйство и туризм. Уже разрабатывают проекты по производству более 10 ГВт ветряной энергии — это превратит регион в энергоэкспортера внутри страны и снизит стоимость электроэнергии. Для промышленных предприятий предусмотрена "Зеленая кластерная зона" в Кунградском районе с налоговыми и энергетическими льготами — 90% энергии там будет из возобновляемых источников.
Сельское хозяйство будет ориентировано на переработку и животноводство. Ожидают, что производство мяса и молока за 10 лет утроится. Развитие новых для Каракалпакстана культур, таких как кунжут и маш, поможет выйти на экспортные рынки Турции и Саудовской Аравии.
Что касается сферы туризма, то здесь уже подписаны соглашения с международными операторами.
"Мы верим, что число туристов вырастет на 50%, а вместе с этим продолжительность их пребывания и расходы", — добавил Нуриев.
Завершая выступление, он подчеркнул три главных преимущества региона: дешевую зеленую энергию, выгодную локацию для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса.