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https://uz.sputniknews.ru/20250612/krushenie-passajirskogo-samoleta-v-indii--chto-izvestno-k-etomu-chasu-49879410.html
Крушение пассажирского самолета в Индии — что известно к этому часу
Крушение пассажирского самолета в Индии — что известно к этому часу
Sputnik Узбекистан
У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет
2025-06-12T16:56+0500
2025-06-12T17:57+0500
происшествия
индия
пассажиры
крушение самолета
в мире
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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По предварительным данным, все они погибли. На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадец.Что известно к этому часу:Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.
индия
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индия самолет крушение
индия самолет крушение

Крушение пассажирского самолета в Индии — что известно к этому часу

16:56 12.06.2025 (обновлено: 17:57 12.06.2025)
© Air India/Gail HanusaAir-India-B777-300ER
Air-India-B777-300ER - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.06.2025
© Air India/Gail Hanusa
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У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По предварительным данным, все они погибли. На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадец.
Что известно к этому часу:
по данным Flightradar24, разбившийся самолет — Boeing 787-8 Dreamliner;
первоначальные данные показывают, что самолет достиг максимальной высоты в 190 метров (высота аэропорта составляет около 60 метров), а затем начал снижаться с вертикальной скоростью — 144 метров в минуту;
самолет упал на здание общежития медицинского колледжа BJ, сообщает индийский портал News Nine;
позже новостное агентство ANI со ссылкой на офицера местной полиции сообщило, что самолет, потерпевший крушение в Индии, упал на крышу общежития для врачей;
момент крушения Boeing 787 в жилом районе в Индии попал на видео. На кадрах видно, как самолет летит очень низко над зданиями, а затем скрывается за ними, после чего происходит взрыв;
индийский регулятор гражданской авиации DGCA заявил, что пилоты разбившегося в Индии самолета подали сигнал бедствия диспетчерской службе вскоре после взлета. Однако никаких дальнейших сообщений не поступало, прежде чем самолет рухнул на землю;
аэропорт индийского Ахмедабада приостановил все полеты после крушения самолета;
на месте крушения самолета в Гуджарате нашли 204 тела, сообщает газета Hindu со ссылкой на полицию.
Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.
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