https://uz.sputniknews.ru/20250612/krushenie-passajirskogo-samoleta-v-indii--chto-izvestno-k-etomu-chasu-49879410.html

Крушение пассажирского самолета в Индии — что известно к этому часу

Крушение пассажирского самолета в Индии — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

У аэропорта Ахмедабада в Индии потерпел крушение пассажирский самолет

2025-06-12T16:56+0500

2025-06-12T16:56+0500

2025-06-12T17:57+0500

происшествия

индия

пассажиры

крушение самолета

в мире

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По предварительным данным, все они погибли. На борту самолета находились 169 индийцев, 53 гражданина Великобритании, 7 португальцев и один канадец.Что известно к этому часу:Эксперты полагают, что крушение самолета Air India могло произойти из-за столкновения с птицами, но точную причину установит расследование, сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на экспертов.

индия

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