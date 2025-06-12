https://uz.sputniknews.ru/20250612/mirziyoyev-putin-pozdravleniye-den-rossii-49865823.html

Узбекистан и Россия намерены и дальше укреплять отношения

Узбекистан и Россия намерены и дальше укреплять отношения

Sputnik Узбекистан

Лидеры двух стран поговорили по телефону.

2025-06-12T09:37+0500

2025-06-12T09:37+0500

2025-06-12T10:27+0500

политика

узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

день россии

поздравление

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены и дальше укреплять отношения. Об этом шла речь в телефонном разговоре лидеров двух стран, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В начале беседы глава республики поздравил Президента РФ Владимира Путина и народ этой страны с наступающим государственным праздником — Днем России."Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также расширения многопланового сотрудничества в контексте реализации договоренностей встреч на высшем уровне", — говорится в сообщении. Особое внимание уделили вопросам принятия скоординированных мер для сохранения динамики взаимного товарооборота и поддержки проектов промышленной кооперации.Речь шла о важности продолжения активного обмена и практического взаимодействия на уровне регионов двух стран. Лидеры также выразили удовлетворение насыщенной культурной программой мероприятий, регулярно проводимых в Узбекистане и России.

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шавкат мирзиёев владимир путин телефонный разговор поздравление день россии