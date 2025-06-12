https://uz.sputniknews.ru/20250612/timur-kapadzye-interesnyye-fakty-49876632.html

Тимур Кападзе: 5 фактов о главном тренере сборной Узбекистана по футболу

Тимур Кападзе: 5 фактов о главном тренере сборной Узбекистана по футболу

Sputnik Узбекистан

После того, как команда его подопечных после нулевой ничьи с ОАЭ досрочно вышла в финал ЧМ — 2026, о Кападзе заговорила вся республика

2025-06-12T18:15+0500

2025-06-12T18:15+0500

2025-06-12T18:15+0500

это интересно

общество

тимур кападзе

футбол

тренер

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Тимур Кападзе — важная фигура в современном футболе Узбекистана. Он является 11-кратным чемпионом страны, становился он и чемпионом Казахстана. А после того, как команда его подопечных после нулевой ничьи с ОАЭ досрочно вышла в финал ЧМ–2026, о нем заговорил весь Узбекистан. Это достижение стало историческим не только для нашей республики, но и привлекло внимание к Кападзе за ее пределами. Sputnik Узбекистан подобрал 5 интересных фактов о главном футбольном тренере и одном из титулованных футболистов страны и делится ими с читателями.Спорт, как семейный девизТимур Кападзе родился в спортивной семье. Его отец — Тахир Кападзе — в молодости сам был футболистом, а затем занялся тренерской деятельностью, работал с разными клубами страны, а затем — в Федерации футбола Узбекистана. Братья Тимура — Денис и Камранбей — тоже футболисты.Сам Тимур был с детства занимался футболом в родной Фергане. Здесь же в составе ферганского клуба "Нефтчи" он начал профессиональную карьеру.РекордсменПосле "Нефтчи" Кападзе играл за ташкентский "Пахтакор", в составе которого сыграл 152 матча и забил 28 голов. Потом перешел в "Бунёдкор", с которым трижды становился чемпионом республики, дважды выигрывал Кубок Узбекистана, один раз — серебряные медали Кубка Узбекистана.За национальную сборную страны Кападзе выступал с 2002 по 2015 годы. За это время он провел 119 матчей, был лучшим гвардейцем и рекордсменом по числу игр. "Обойти" его в этом смог лишь Сервер Джепаров в 2017 году.Кападзе выступал также за футбольные клубы Южной Кореи ("Инчхон Юнайтед"), ОАЭ ("Шарджа") и Казахстана ("Актобе"). К слову, в составе "Актобе" он стал чемпионом этой страны.Последним клубом, за который выступал Кападзе, стал "Локомотив". Здесь в 2017 году он завершил свою карьеру футболиста.Тренер, который мотивирует на успехВ 2018 году Кападзе назначили временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Узбекистана по футболу. Годом позже он стал главным тренером молодежной сборной страны и вывел команду на молодежный чемпионат мира U-20 2023. Это один из важных моментов в истории молодежного футбола республики.Также Кападзе возглавил столичный футбольный клуб "Олимпик" и вывел его в Высшую Лигу — Суперлигу Узбекистана.С 2019 года Кападзе пять лет возглавлял олимпийскую сборную Узбекистана. В 2024 году, впервые в истории узбекского футбола, Тимур Кападзе вывел олимпийскую сборную страны на Олимпийские игры.В январе 2025 года Ассоциация футбола Узбекистана официально объявила о назначении Тимура Кападзе главным тренером национальной сборной.В тренерской работе он придерживается важного принципа — никогда не выделять кого-либо. Считает, что конкуренция — лучшее, что есть в футболе, поскольку именно она мотивирует спортсменов развиваться и играть лучше.Любовь к детямНесмотря на то, что Кападзе редко говорит о супруге Гульмире Кападзе и в целом о семье, на своих страничках в социальных сетях он делится фотографиями с ними.Не первая награда из рук президента10 июня после матча национальной сборной Узбекистана по футболу против Катара на стадионе "Бунёдкор" президент лично вручил высокие государственные награды футболистам и тренерам сборной страны.Почетное звание "Узбекистон ифтихори" для Тимура Кападзе — не первая награда из рук главы государства. В 2022 году, будучи главным тренером олимпийской сборной команды Узбекистана по футболу и футбольного клуба "Олимпик", он получил почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат курсатган спорт устози"."Мы обещаем всегда защищать честь нашей Родины и наш флаг, использовать все силы для достижения поставленных перед нами целей", — отметил тогда Кападзе. И к достижению этих целей он все это время идет.

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