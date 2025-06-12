Опыт Узбекистана служит моделью в борьбе с детским и принудительным трудом
© Sputnik / Илья Питалев/
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В рамках 113-й сессии Международной конференции труда в Женеве состоялась специальная конференция, посвященная 12 июня — Всемирному дню борьбы с детским трудом.
ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Опыт Узбекистана по противодействию детскому и принудительному труду признан в качестве модели, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Национальной комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда Танзила Нарбаева рассказала о достижениях республики в этом направлении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева выступила на конференции, посвященной 12 июня – Всемирному дню борьбы с детским трудом, в Женеве
Танзила Нарбаева выступила на конференции, посвященной 12 июня – Всемирному дню борьбы с детским трудом, в Женеве
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Нарбаева выступила на конференции, посвященной 12 июня — Всемирному дню борьбы с детским трудом, прошедшей в рамках 113-й сессии Международной конференции труда в швейцарской Женеве.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаТанзила Нарбаева выступила на конференции, посвященной 12 июня – Всемирному дню борьбы с детским трудом, в Женеве
Танзила Нарбаева выступила на конференции, посвященной 12 июня – Всемирному дню борьбы с детским трудом, в Женеве
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"В ходе мероприятия представлен опыт Узбекистана как страны, которая среди 187 государств-участников конференции за короткий срок сумела полностью искоренить детский и принудительный труд", — говорится в сообщении.
В своем докладе председатель Национальной комиссии отметила, что принципиальная позиция республики в отношении детского и принудительного труда, а также ратификация международных документов, включая основные конвенции и Протокол к 29 Конвенции МОТ, стали надежной правовой основой для проводимых реформ в данной сфере.
Полное искоренение детского труда предусматривают новая редакция Конституции и Трудовой кодекс Узбекистана.
"В ходе конференции дана высокая оценка проводимой в Узбекистане работе по ратификации соответствующих конвенций Международной организации труда, совершенствованию национального законодательства на основе международных стандартов, усилению мер ответственности за использование детского и принудительного труда, а также укреплению институциональных основ. Эксперты особо подчеркнули, что опыт Узбекистана сегодня служит моделью для стран, ведущих борьбу с детским и принудительным трудом", — говорится в сообщении.