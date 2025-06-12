https://uz.sputniknews.ru/20250612/uzbekistan-borba-detskiy-prinuditelnyy-trud-49872530.html

Опыт Узбекистана служит моделью в борьбе с детским и принудительным трудом

Опыт Узбекистана служит моделью в борьбе с детским и принудительным трудом

Sputnik Узбекистан

В рамках 113-й сессии Международной конференции труда в Женеве, состоялась специальная конференция, посвященная 12 июня – Всемирному дню борьбы с детским трудом

2025-06-12T15:00+0500

2025-06-12T15:00+0500

2025-06-12T15:00+0500

политика

дети

принудительный труд

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

выступление

конференция

женева

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ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Опыт Узбекистана по противодействию детскому и принудительному труду признан в качестве модели, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Председатель Сената Олий Мажлиса, председатель Национальной комиссии по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда Танзила Нарбаева рассказала о достижениях республики в этом направлении.Нарбаева выступила на конференции, посвященной 12 июня — Всемирному дню борьбы с детским трудом, прошедшей в рамках 113-й сессии Международной конференции труда в швейцарской Женеве.В своем докладе председатель Национальной комиссии отметила, что принципиальная позиция республики в отношении детского и принудительного труда, а также ратификация международных документов, включая основные конвенции и Протокол к 29 Конвенции МОТ, стали надежной правовой основой для проводимых реформ в данной сфере.Полное искоренение детского труда предусматривают новая редакция Конституции и Трудовой кодекс Узбекистана."В ходе конференции дана высокая оценка проводимой в Узбекистане работе по ратификации соответствующих конвенций Международной организации труда, совершенствованию национального законодательства на основе международных стандартов, усилению мер ответственности за использование детского и принудительного труда, а также укреплению институциональных основ. Эксперты особо подчеркнули, что опыт Узбекистана сегодня служит моделью для стран, ведущих борьбу с детским и принудительным трудом", — говорится в сообщении.

женева

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