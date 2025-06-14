Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля
10:01 14.06.2025 (обновлено: 10:19 14.06.2025)
© РИА НовостиИран нанес массированный ракетный удар по Израилю.
© РИА Новости
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За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
По заявлению властей Израиля, операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
© РИА НовостиПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран.
© РИА Новости
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание — 3".
За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим. Израильские ВВС и системы ПВО отражают удары, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносят ответные авиаудары по объектам в Иране. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.
"Началась новая волна ракетных ударов Ирана по Израилю, (атаки осуществляются - ред.) из Тегерана и Керманшаха", – говорится в сообщении агентства Nour News.
Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Что известно к этому часу:
постоянный представитель Ирана при ООН назвал атаку Израиля объявлением войны. В Иране погибли 78 человек, 320 пострадали;
в течение ночи Тегеран совершил как минимум четыре волны ракетных ударов по 150 военным объектам противника, в их числе авиабазы с американскими истребителями, военно-промышленные объекты;
в Израиле погибли 2 человека, 20 госпитализированы;
ракеты несколько раз попали в здание Минобороны Израиля, сообщают СМИ. Израильское ТВ сообщает о 150-200 ракетах, часть из которых перехватили;
командующий округом Тель-Авива подтвердил наличие серьезных разрушений в результате атак;
Иранские военные взяли в плен женщину-пилота сбитого израильского самолета, заявляет агентство Tasnim;
Американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, передает корреспондент Axios со ссылкой на израильских чиновников;
премьер Нетаньяху находится в укрытии и оттуда проводит оценку ситуации, сообщает CNN;
Нетаньяху утверждает, что Израиль за сутки уничтожил значительную часть арсенала баллистических ракет Ирана и самый крупный объект по обогащению урана;
в армии Ирана заявили об уничтожении двух израильских самолетов F-16 и нескольких беспилотников.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля нарушают Устав ООН и Тегеран вправе ответить на них.