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https://uz.sputniknews.ru/20250614/iran-nanes-massivnyy-raketnyy-udar-po-voennym-obektam-izrailya-49910295.html
Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля
Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля
Sputnik Узбекистан
За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим.
2025-06-14T10:01+0500
2025-06-14T10:19+0500
иран
израиль
конфликт
ракеты
биньямин нетаньяху
тегеран
атака
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.По заявлению властей Израиля, операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание — 3". За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим. Израильские ВВС и системы ПВО отражают удары, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносят ответные авиаудары по объектам в Иране. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Что известно к этому часу:Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля нарушают Устав ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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тегеран иран ракеты израиль тель-авив иерусалим цахал
тегеран иран ракеты израиль тель-авив иерусалим цахал

Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля

10:01 14.06.2025 (обновлено: 10:19 14.06.2025)
© РИА НовостиИран нанес массированный ракетный удар по Израилю.
Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости
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За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
По заявлению властей Израиля, операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
© РИА НовостиПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.06.2025
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран.
© РИА Новости
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание — 3".
За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим. Израильские ВВС и системы ПВО отражают удары, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносят ответные авиаудары по объектам в Иране. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

"Началась новая волна ракетных ударов Ирана по Израилю, (атаки осуществляются - ред.) из Тегерана и Керманшаха", – говорится в сообщении агентства Nour News.

Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Что известно к этому часу:
постоянный представитель Ирана при ООН назвал атаку Израиля объявлением войны. В Иране погибли 78 человек, 320 пострадали;
в течение ночи Тегеран совершил как минимум четыре волны ракетных ударов по 150 военным объектам противника, в их числе авиабазы с американскими истребителями, военно-промышленные объекты;
в Израиле погибли 2 человека, 20 госпитализированы;
ракеты несколько раз попали в здание Минобороны Израиля, сообщают СМИ. Израильское ТВ сообщает о 150-200 ракетах, часть из которых перехватили;
командующий округом Тель-Авива подтвердил наличие серьезных разрушений в результате атак;
Иранские военные взяли в плен женщину-пилота сбитого израильского самолета, заявляет агентство Tasnim;
Американские ВС участвуют в отражении ракетного ответа Ирана на атаку Израиля, передает корреспондент Axios со ссылкой на израильских чиновников;
премьер Нетаньяху находится в укрытии и оттуда проводит оценку ситуации, сообщает CNN;
Нетаньяху утверждает, что Израиль за сутки уничтожил значительную часть арсенала баллистических ракет Ирана и самый крупный объект по обогащению урана;
в армии Ирана заявили об уничтожении двух израильских самолетов F-16 и нескольких беспилотников.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля нарушают Устав ООН и Тегеран вправе ответить на них.
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