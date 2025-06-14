https://uz.sputniknews.ru/20250614/iran-nanes-massivnyy-raketnyy-udar-po-voennym-obektam-izrailya-49910295.html

Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля

Иран нанес массивный ракетный удар по военным объектам Израиля

Sputnik Узбекистан

За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим.

2025-06-14T10:01+0500

2025-06-14T10:01+0500

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иран

израиль

конфликт

ракеты

биньямин нетаньяху

тегеран

атака

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.По заявлению властей Израиля, операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по Израилю в рамках операции "Правдивое обещание — 3". За несколько часов Тегеран выпустил сотни ракет по израильским городам, включая Тель-Авив и Иерусалим. Израильские ВВС и системы ПВО отражают удары, сбивая ракеты и беспилотники, а также наносят ответные авиаудары по объектам в Иране. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Иран и Израиль продолжают обмениваться ударами. Что известно к этому часу:Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля нарушают Устав ООН и Тегеран вправе ответить на них.

израиль

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