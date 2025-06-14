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https://uz.sputniknews.ru/20250614/uzbekistan-aktivno-sotrudnichaet-rossiya-razvitie-dorojnoy-infrastruktury-49900825.html
Узбекистан активно сотрудничает с Россией по развитию дорожной инфраструктуры
Узбекистан активно сотрудничает с Россией по развитию дорожной инфраструктуры
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество направлено на улучшение транспортной системы Ташкента с учетом международного опыта.
2025-06-14T19:01+0500
2025-06-14T19:01+0500
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Узбекистан активно сотрудничает с Россией в сфере организации дорожного движения. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан замначальника Управления надзора за дорожной инфраструктурой СБДД МВД РУз Бахтияр Гафуров. По его словам, при хокимияте столицы создана рабочая группа, которая занимается проектированием и реконструкцией автомобильных дорог Ташкента. Сотрудничество направлено на улучшение транспортной системы Ташкента с учетом международного опыта.
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россия узбекистан дорожная инфраструктура сотрудничество пдд
россия узбекистан дорожная инфраструктура сотрудничество пдд

Узбекистан активно сотрудничает с Россией по развитию дорожной инфраструктуры

19:01 14.06.2025
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Сотрудничество направлено на улучшение транспортной системы Ташкента с учетом международного опыта.
Узбекистан активно сотрудничает с Россией в сфере организации дорожного движения. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан замначальника Управления надзора за дорожной инфраструктурой СБДД МВД РУз Бахтияр Гафуров.
По его словам, при хокимияте столицы создана рабочая группа, которая занимается проектированием и реконструкцией автомобильных дорог Ташкента.
“Мы тесно взаимодействуем с Транспортным департаментом Москвы. Планируем привлечь специалистов Центра организации дорожного движения для консультационной и проектной поддержки”, — отметил он.
Сотрудничество направлено на улучшение транспортной системы Ташкента с учетом международного опыта.
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