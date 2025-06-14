https://uz.sputniknews.ru/20250614/uzbekistan-aktivno-sotrudnichaet-rossiya-razvitie-dorojnoy-infrastruktury-49900825.html

Узбекистан активно сотрудничает с Россией по развитию дорожной инфраструктуры

Узбекистан активно сотрудничает с Россией по развитию дорожной инфраструктуры

Sputnik Узбекистан

Сотрудничество направлено на улучшение транспортной системы Ташкента с учетом международного опыта.

2025-06-14T19:01+0500

2025-06-14T19:01+0500

2025-06-14T19:01+0500

видео

пдд

россия

узбекистан

дороги

ташкент

инфраструктура

мультимедиа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/0d/49900592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c77094aebae6f949ebf54205b098aced.jpg

Узбекистан активно сотрудничает с Россией в сфере организации дорожного движения. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан замначальника Управления надзора за дорожной инфраструктурой СБДД МВД РУз Бахтияр Гафуров. По его словам, при хокимияте столицы создана рабочая группа, которая занимается проектированием и реконструкцией автомобильных дорог Ташкента. Сотрудничество направлено на улучшение транспортной системы Ташкента с учетом международного опыта.

россия

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия узбекистан дорожная инфраструктура сотрудничество пдд