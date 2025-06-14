https://uz.sputniknews.ru/20250614/v-mongolii-proydut-dni-kultury-uzbekistana-49917760.html

В Монголии пройдут "Дни культуры Узбекистана"

В Монголии пройдут "Дни культуры Узбекистана"

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым отправилась в Улан-батор, чтобы обсудить подготовку к культурному событию с руководством Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.

2025-06-14T15:14+0500

2025-06-14T15:14+0500

2025-06-14T15:19+0500

монголия

узбекистан

дни культуры узбекистана

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фотовыставка

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В столице Монголии Улан-баторе 22 – 25 июня пройдут "Дни культуры Узбекистана". Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры республики.В этой связи делегация во главе с первым заместителем министра культуры Узбекистана Баходиром Ахмедовым встретилась с руководством Министерства культуры, спорта, туризма и молодежи Монголии.На встрече обсуждались вопросы организации на высоком уровне мероприятий, которые пройдут в рамках Дней культуры, а также подготовка к гала-концерту и фотовыставке, посвященной культуре и истории Узбекистана.Члены узбекской делегации также ознакомились с деятельностью Государственного музея Чингисхана в Улан-Баторе. Во время беседы с руководством музея члены делегации предложили провести в будущем в музее выставку, отражающую узбекскую культуру.Кроме того, делегаты посетили Монгольский театр оперы и балета, и ознакомились с ходом подготовки к мероприятиям Дней культуры.В июне 2024 года в рамках официального визита главы Монгольского государства в Узбекистан в Ташкенте прошли мероприятия "Дни монгольской культуры".В соответствии с двусторонним соглашением в нынешнем году в Улан-Баторе запланировано проведение мероприятий "Дни узбекской культуры".

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