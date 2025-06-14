https://uz.sputniknews.ru/20250614/v-tashkente-proshel-poeticheskiy-vecher-posvyaschennyy-pushkinu-49920291.html

В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото

В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото

Sputnik Узбекистан

В сквере имени Пушкина, возле памятника великого русского поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения, переведенные на разные языки.

2025-06-14T17:33+0500

2025-06-14T17:33+0500

2025-06-14T17:47+0500

александр пушкин

поэзия

ташкент

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стихи

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фотолента

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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялся поэтический вечер, посвященный русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Мероприятие, организованное столичным хокимиятом, собрало гостей разных возрастов и национальностей. Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте Sputnuk Узбекистан.

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