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https://uz.sputniknews.ru/20250614/v-tashkente-proshel-poeticheskiy-vecher-posvyaschennyy-pushkinu-49920291.html
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото
Sputnik Узбекистан
В сквере имени Пушкина, возле памятника великого русского поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения, переведенные на разные языки.
2025-06-14T17:33+0500
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александр пушкин
поэзия
ташкент
поэт
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялся поэтический вечер, посвященный русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Мероприятие, организованное столичным хокимиятом, собрало гостей разных возрастов и национальностей. Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте Sputnuk Узбекистан.
ташкент
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фотолента творчество поэзия творческий вечер пушкин поэт писатель культура ташкент
фотолента творчество поэзия творческий вечер пушкин поэт писатель культура ташкент

В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото

17:33 14.06.2025 (обновлено: 17:47 14.06.2025)
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В сквере имени Пушкина, возле памятника великого русского поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также его стихотворения, переведенные на разные языки.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялся поэтический вечер, посвященный русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Мероприятие, организованное столичным хокимиятом, собрало гостей разных возрастов и национальностей.
Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте Sputnuk Узбекистан.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
1/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
2/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik

В сквере имени Пушкина, неподалеку от памятника поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения поэта в переводе на разные языки.

В сквере имени Пушкина, неподалеку от памятника поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — &quot;Я вас любил&quot;, &quot;Пророк&quot;, &quot;Бесы&quot;, &quot;Лукоморье&quot;, &quot;Письмо Татьяны&quot; и многие другие, а также стихотворения поэта в переводе на разные языки. - Sputnik Узбекистан
3/26
© Sputnik

В сквере имени Пушкина, неподалеку от памятника поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения поэта в переводе на разные языки.

© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
4/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
5/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik

Отдельного внимания заслужили отрывок из пьесы "Пушкин жив". Его представили артисты Государственного молодежного театра Узбекистана и выступление ансамбля "Хор ветеранов" при культурном центре Яккасарайского района.

Отдельного внимания заслужили отрывок из пьесы &quot;Пушкин жив&quot;. Его представили артисты Государственного молодежного театра Узбекистана и выступление ансамбля &quot;Хор ветеранов&quot; при культурном центре Яккасарайского района. - Sputnik Узбекистан
6/26
© Sputnik

Отдельного внимания заслужили отрывок из пьесы "Пушкин жив". Его представили артисты Государственного молодежного театра Узбекистана и выступление ансамбля "Хор ветеранов" при культурном центре Яккасарайского района.

© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
7/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
8/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
9/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
10/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik

По-особенному вечер украсили песенные, танцевальные и музыкальные номера, подготовленные представителями национальных культурных центров страны.

По-особенному вечер украсили песенные, танцевальные и музыкальные номера, подготовленные представителями национальных культурных центров страны. - Sputnik Узбекистан
11/26
© Sputnik

По-особенному вечер украсили песенные, танцевальные и музыкальные номера, подготовленные представителями национальных культурных центров страны.

© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
12/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
13/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik

В рамках мероприятия был организован открытый микрофон, когда прочитать свои или авторские стихотворения могли все собравшиеся.

В рамках мероприятия был организован открытый микрофон, когда прочитать свои или авторские стихотворения могли все собравшиеся. - Sputnik Узбекистан
14/26
© Sputnik

В рамках мероприятия был организован открытый микрофон, когда прочитать свои или авторские стихотворения могли все собравшиеся.

© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
15/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
16/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
17/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
18/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
19/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
20/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
21/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
22/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
23/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik

Художественным оформлением мероприятия послужили выставки живописных работ воспитанников детских школ музыки и искусства Яккасарайского и Чиланзарского районов города.

Художественным оформлением мероприятия послужили выставки живописных работ воспитанников детских школ музыки и искусства Яккасарайского и Чиланзарского районов города. - Sputnik Узбекистан
24/26
© Sputnik

Художественным оформлением мероприятия послужили выставки живописных работ воспитанников детских школ музыки и искусства Яккасарайского и Чиланзарского районов города.

© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
25/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© SputnikВ Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину. - Sputnik Узбекистан
26/26
© Sputnik
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
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