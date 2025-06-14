https://uz.sputniknews.ru/20250614/v-tashkente-proshel-poeticheskiy-vecher-posvyaschennyy-pushkinu-49920291.html
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото
Sputnik Узбекистан
В сквере имени Пушкина, возле памятника великого русского поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения, переведенные на разные языки.
2025-06-14T17:33+0500
2025-06-14T17:33+0500
2025-06-14T17:47+0500
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ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялся поэтический вечер, посвященный русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Мероприятие, организованное столичным хокимиятом, собрало гостей разных возрастов и национальностей. Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте Sputnuk Узбекистан.
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фотолента творчество поэзия творческий вечер пушкин поэт писатель культура ташкент
фотолента творчество поэзия творческий вечер пушкин поэт писатель культура ташкент
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный поэту Александру Пушкину – фото 17:33 14.06.2025 (обновлено: 17:47 14.06.2025)
В сквере имени Пушкина, возле памятника великого русского поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также его стихотворения, переведенные на разные языки.
ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В Ташкенте состоялся поэтический вечер, посвященный русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Мероприятие, организованное столичным хокимиятом, собрало гостей разных возрастов и национальностей.
Как проходило культурное мероприятие – в фотоленте
Sputnuk Узбекистан
.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik
В сквере имени Пушкина, неподалеку от памятника поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения поэта в переводе на разные языки.
В сквере имени Пушкина, неподалеку от памятника поэта, прозвучали известные стихотворения и отрывки из поэм — "Я вас любил", "Пророк", "Бесы", "Лукоморье", "Письмо Татьяны" и многие другие, а также стихотворения поэта в переводе на разные языки.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik
Отдельного внимания заслужили отрывок из пьесы "Пушкин жив". Его представили артисты Государственного молодежного театра Узбекистана и выступление ансамбля "Хор ветеранов" при культурном центре Яккасарайского района.
Отдельного внимания заслужили отрывок из пьесы "Пушкин жив". Его представили артисты Государственного молодежного театра Узбекистана и выступление ансамбля "Хор ветеранов" при культурном центре Яккасарайского района.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik
По-особенному вечер украсили песенные, танцевальные и музыкальные номера, подготовленные представителями национальных культурных центров страны.
По-особенному вечер украсили песенные, танцевальные и музыкальные номера, подготовленные представителями национальных культурных центров страны.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik
В рамках мероприятия был организован открытый микрофон, когда прочитать свои или авторские стихотворения могли все собравшиеся.
В рамках мероприятия был организован открытый микрофон, когда прочитать свои или авторские стихотворения могли все собравшиеся.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik
Художественным оформлением мероприятия послужили выставки живописных работ воспитанников детских школ музыки и искусства Яккасарайского и Чиланзарского районов города.
Художественным оформлением мероприятия послужили выставки живописных работ воспитанников детских школ музыки и искусства Яккасарайского и Чиланзарского районов города.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
© Sputnik В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.
В Ташкенте прошел поэтический вечер, посвященный русскому поэту А.С. Пушкину.