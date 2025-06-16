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Министр ЕЭК рассказал, что повысит уровень экономического взаимодействия в ЕАЭС
Министр ЕЭК рассказал, что повысит уровень экономического взаимодействия в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В комиссии придают большое значение созданию общего биржевого рынка товаров Союза с точки зрения развития конкуренции и повышения эффективности ценообразования
2025-06-16T17:31+0500
2025-06-16T17:31+0500
2025-06-16T17:31+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Создание в рамках ЕАЭС общего биржевого рынка товаров повысит уровень экономического взаимодействия в странах "пятерки", завил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Ермолович выступил на общем годовом собрании Международной ассоциации бирж, с участием представителей бирж стран СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.Речь шла о развитии биржевой торговли, а также инициативе создания Межбиржевого союза стран ШОС.Министр ЕЭК сообщил о подготовке программы развития биржевых торгов на общем биржевом (организованном) рынке товаров в рамках Евразийского экономического союза.В Комиссии придают большое значение созданию общего биржевого рынка товаров Союза с точки зрения развития конкуренции и повышения эффективности ценообразования, добавили в пресс-службе.Для справки: Международная ассоциация бирж (МАБ) учреждена в Москве в 2000 году для координации усилий по развитию организованных финансовых и товарных рынков в соответствии с международными стандартами. В МАБ входят 16 ведущих финансовых и товарных бирж из девяти стран СНГ, включая государства ЕАЭС.
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еэк еаэс
Министр ЕЭК рассказал, что повысит уровень экономического взаимодействия в ЕАЭС
В комиссии придают большое значение созданию общего биржевого рынка товаров Союза с точки зрения развития конкуренции и повышения эффективности ценообразования.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik.
Создание в рамках ЕАЭС общего биржевого рынка товаров повысит уровень экономического взаимодействия в странах "пятерки", завил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. Об этом сообщает
пресс-служба комиссии.
Ермолович выступил на общем годовом собрании Международной ассоциации бирж, с участием представителей бирж стран СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.
Речь шла о развитии биржевой торговли, а также инициативе создания Межбиржевого союза стран ШОС.
Министр ЕЭК сообщил о подготовке программы развития биржевых торгов на общем биржевом (организованном) рынке товаров в рамках Евразийского экономического союза.
"Реализация программы потребует гармонизации нормативно-правовой базы государств-членов, унификации правил биржевой торговли, устранения барьеров и ограничений, а также развития биржевой инфраструктуры", — отметил он.
В Комиссии придают большое значение созданию общего биржевого рынка товаров Союза с точки зрения развития конкуренции и повышения эффективности ценообразования, добавили в пресс-службе.
Для справки: Международная ассоциация бирж (МАБ) учреждена в Москве в 2000 году для координации усилий по развитию организованных финансовых и товарных рынков в соответствии с международными стандартами. В МАБ входят 16 ведущих финансовых и товарных бирж из девяти стран СНГ, включая государства ЕАЭС.