https://uz.sputniknews.ru/20250616/medrese-abulkasim-sheyxa-tashkent-49493333.html

Медресе Абулкасим Шейха в Ташкенте — живая история в фотографиях

Медресе Абулкасим Шейха в Ташкенте — живая история в фотографиях

Sputnik Узбекистан

В историческом центре столицы Узбекистана возвышается уникальный памятник архитектуры XIX века — медресе Абулкасим Шейха. Это не просто религиозное сооружение, а живая история, центр народного искусства и духовности

2025-06-16T18:30+0500

2025-06-16T18:30+0500

2025-06-16T18:30+0500

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik, Бахром Хатамов. Медресе Абулкасим Шейха, построенное в XIX веке на территории Янги Махалли, изначально входило в состав архитектурного комплекса с мечетью и баней. В 1864 году надстроили второй этаж здания. Несмотря на испытания временем, медресе сохранилось и сегодня является одним из охраняемых памятников истории Ташкента.По сей день в его стенах царит атмосфера древности и тишины. Расписанные аятами Корана и поэтическими бейтами худжры — небольшие комнаты для учащихся — стали мастерскими народных ремесленников — участников международных выставок и признанных художников.Центр возрождения традицийСегодня в двадцати мастерских работают члены Академии художеств Узбекистана. Они передают своим ученикам не только технику, но и дух национального ремесла. Медресе стало настоящей школой наставничества, где опыт передается из поколения в поколение.Полюбоваться узорами, изящными миниатюрами и тонкой работой мастеров приходят многочисленные посетители, среди которых немало туристов. Искусство здесь не просто экспонат, а живая традиция.Святыня и ее поэтическое посланиеОсобое внимание привлекает верхняя часть молельни, отреставрированная в 2002 году. Здесь сохранилось четверостишие на таджикском языке, написанное в стиле арабской каллиграфии. Оно гласит, что в этом здании хранится одна из важнейших мусульманских святынь — волос пророка Мухаммада, а в стихах зашифрована дата постройки здания.Абулкасымхан — духовный лидер и защитник народаСоздатель медресе — ишан Абулкасымхан — был не только зодчим и переплетчиком, но и лидером, к которому прислушивался народ. Особенно ярко его личность проявилась в 1892 году во время "холерного бунта". Он встал на защиту шариатских обычаев, добившись от губернатора отмены запрета на традиционные похороны. Его мудрость и влияние позволили избежать суровых репрессий.Легенда гласит, что в разгар эпидемии Абулкасымхан принял беду на себя и вскоре умер. На следующий день холера отступила. Сегодня медресе — не просто памятник прошлого, а символ духовности узбекского народа, искусства и культурного наследия.

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