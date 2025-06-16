https://uz.sputniknews.ru/20250616/press-tsentr-sputnik-press-konferentsiya-timur-kapadze-49956093.html
В пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция с участием Тимура Кападзе
В пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция с участием Тимура Кападзе
Sputnik Узбекистан
Речь пойдет об историческом успехе Узбекистана на футбольной арене
2025-06-16T15:27+0500
2025-06-16T15:27+0500
2025-06-16T16:07+0500
пресс-центр
спорт
узбекистан
пресс-центр
пресс-конференция
футбол
тимур кападзе
sputnik
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция “Исторический успех: Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на ЧМ по футболу" с участием главного тренера национальной сборной республики по футболу Тимура Кападзе.Дата проведения мероприятия — 17 июня в 14.00 по местному времени.Сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.Этот грандиозный успех — результат упорной работы игроков, тренерского штаба и огромной поддержки болельщиков по всей стране. Теперь Узбекистан готов бороться за место среди лучших команд мира, открывая новую яркую страницу в своей спортивной истории.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр sputnik пресс-конференция тимур копадзе
пресс-центр sputnik пресс-конференция тимур копадзе
В пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция с участием Тимура Кападзе
15:27 16.06.2025 (обновлено: 16:07 16.06.2025)
Речь пойдет об историческом успехе Узбекистана на футбольной арене.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция “Исторический успех: Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на ЧМ по футболу" с участием главного тренера национальной сборной республики по футболу Тимура Кападзе.
Дата проведения мероприятия — 17 июня в 14.00 по местному времени.
Сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории вышла в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
Этот грандиозный успех — результат упорной работы игроков, тренерского штаба и огромной поддержки болельщиков по всей стране. Теперь Узбекистан готов бороться за место среди лучших команд мира, открывая новую яркую страницу в своей спортивной истории.
К участию приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.