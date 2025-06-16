https://uz.sputniknews.ru/20250616/turkmenistan-pomosch-pribyvshim-iz-irana-uzbekistantsam-49944273.html

Конфликт на Ближнем Востоке: Туркменистан оказал помощь прибывшим из Ирана узбекистанцам

Конфликт на Ближнем Востоке: Туркменистан оказал помощь прибывшим из Ирана узбекистанцам

Sputnik Узбекистан

Республика также приняла около 120 граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других стран.

2025-06-16T09:30+0500

2025-06-16T09:30+0500

2025-06-16T09:42+0500

общество

туркменистан

помощь

узбекистанцы

конфликт

ближний восток

иран

израиль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/1c/48607982_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_062b4a445595519fe68bbf643baf21a0.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Туркменистан оказал помощь 120 гражданам Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других стран, прибывшим из Ирана на фоне конфликта с Израилем. Об этом сообщает МИД Туркменистана.Прибывших обеспечили транспортом, питанием, жильем и средствами первой необходимости. В рамках реализации гуманитарной миссии соответствующие госорганы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипмиссиями иностранных государств и международными организациями, добавили во внешнеполитическом ведомстве.В МИД отметили, что таким образом Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства.Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

туркменистан

ближний восток

израиль

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ближний восток конфликт туркменистан иран узбекистанцы помощь