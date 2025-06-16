https://uz.sputniknews.ru/20250616/turkmenistan-pomosch-pribyvshim-iz-irana-uzbekistantsam-49944273.html
Конфликт на Ближнем Востоке: Туркменистан оказал помощь прибывшим из Ирана узбекистанцам
Конфликт на Ближнем Востоке: Туркменистан оказал помощь прибывшим из Ирана узбекистанцам
Sputnik Узбекистан
Республика также приняла около 120 граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других стран.
2025-06-16T09:30+0500
2025-06-16T09:30+0500
2025-06-16T09:42+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik. Туркменистан оказал помощь 120 гражданам Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других стран, прибывшим из Ирана на фоне конфликта с Израилем. Об этом сообщает МИД Туркменистана.Прибывших обеспечили транспортом, питанием, жильем и средствами первой необходимости. В рамках реализации гуманитарной миссии соответствующие госорганы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипмиссиями иностранных государств и международными организациями, добавили во внешнеполитическом ведомстве.В МИД отметили, что таким образом Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства.Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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ближний восток конфликт туркменистан иран узбекистанцы помощь
ближний восток конфликт туркменистан иран узбекистанцы помощь
Конфликт на Ближнем Востоке: Туркменистан оказал помощь прибывшим из Ирана узбекистанцам
09:30 16.06.2025 (обновлено: 09:42 16.06.2025)
Республика также приняла около 120 граждан Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других стран.
ТАШКЕНТ, 16 июн – Sputnik.
Туркменистан оказал помощь 120 гражданам Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Румынии и других стран, прибывшим из Ирана на фоне конфликта с Израилем. Об этом сообщает
МИД Туркменистана.
“В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке, Туркменистаном принимаются незамедлительные меры по предоставлению своей территории для выезда иностранным дипломатам и членам их семей, а также другим гражданам, находящимся в настоящее время на территории Ирана. По состоянию на сегодняшний день через контрольно-пропускные пункты пересекли государственную границу Туркменистана около 120 человек из числа граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Румынии и других стран”, — говорится в сообщении.
Прибывших обеспечили транспортом, питанием, жильем и средствами первой необходимости. В рамках реализации гуманитарной миссии соответствующие госорганы Туркменистана тесно взаимодействуют с дипмиссиями иностранных государств и международными организациями, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что таким образом Туркменистан на практике подтверждает свою приверженность принципам гуманности, международного сотрудничества и добрососедства.
Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в их числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, и позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.