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Контрольная инспекция администрации президента РУз прекратила свою работу — причина
Контрольная инспекция администрации президента РУз прекратила свою работу — причина
Sputnik Узбекистан
Теперь за соблюдение исполнительской дисциплины будет отвечать Счетная палата
2025-06-16T17:42+0500
2025-06-16T17:42+0500
2025-06-16T17:56+0500
узбекистан
счетная палата
общество
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Контрольную инспекцию администрации президента Узбекистана упразднят, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.На видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов, критически рассмотрели деятельность ведомства.Учитывая имеющиеся недостатки и проблемы в деятельности Контрольной инспекции Администрации Президента, принято решение о ее ликвидации.Она будет анализировать не только целевое использование средств, но и их эффективность, степень удовлетворенности населения. На основе этого анализа палата будет вносить предложения президенту.Также по всей республике внедрят электронный портал "Халк назорати", успешно апробированный в Ташкенте. Этот портал станет единой системой обработки обращений, к которой подключатся все министерства, ведомства и хокимияты. Говорили и о том, что в последнее время Народные приемные все чаще ограничиваются тем, что перенаправляют обращения в другие инстанции, вместо того чтобы решать их по существу. В соцсетях широко обсуждают нерешенные на местах проблемы.Президент подчеркнул, что главная обязанность руководителей — слышать чаяния людей и создавать условия для жизни.“Нельзя забывать, что за каждым обращением стоит судьба человека, его боль и надежда. Жить чаяниями народа — наш долг”, — сказал Мирзиёев.
узбекистан
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счетная палата узбекистан исполнительская дисциплина
счетная палата узбекистан исполнительская дисциплина
Контрольная инспекция администрации президента РУз прекратила свою работу — причина
17:42 16.06.2025 (обновлено: 17:56 16.06.2025)
Теперь за соблюдение исполнительской дисциплины будет отвечать Счетная палата.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik
. Контрольную инспекцию администрации президента Узбекистана упразднят, сообщает
пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.
На видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов, критически рассмотрели деятельность ведомства.
"Почему инспекции предоставлены такие большие полномочия? Почему она не изучает вопросы и не вносит предложения по наказанию виновных, а просто берет то, что дают министры, чтобы выставить себя в хорошем свете?", — спросил глава государства.
Учитывая имеющиеся недостатки и проблемы в деятельности Контрольной инспекции Администрации Президента, принято решение о ее ликвидации.
“Было решено внедрить новый механизм повышения исполнительской дисциплины и организации работы с обращениями граждан. Отныне за соблюдение дисциплины исполнения будет отвечать Счетная палата, чьи полномочия расширяются”, — говорится в сообщении.
Она будет анализировать не только целевое использование средств, но и их эффективность, степень удовлетворенности населения. На основе этого анализа палата будет вносить предложения президенту.
Также по всей республике внедрят электронный портал "Халк назорати", успешно апробированный в Ташкенте. Этот портал станет единой системой обработки обращений, к которой подключатся все министерства, ведомства и хокимияты.
Говорили и о том, что в последнее время Народные приемные все чаще ограничиваются тем, что перенаправляют обращения в другие инстанции, вместо того чтобы решать их по существу. В соцсетях широко обсуждают нерешенные на местах проблемы.
Президент подчеркнул, что главная обязанность руководителей — слышать чаяния людей и создавать условия для жизни.
“Нельзя забывать, что за каждым обращением стоит судьба человека, его боль и надежда. Жить чаяниями народа — наш долг”, — сказал Мирзиёев.