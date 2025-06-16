https://uz.sputniknews.ru/20250616/uzbekistan-povysheniye-ispolnitelskaya-distsiplina-49958916.html

Контрольная инспекция администрации президента РУз прекратила свою работу — причина

Контрольная инспекция администрации президента РУз прекратила свою работу — причина

Sputnik Узбекистан

Теперь за соблюдение исполнительской дисциплины будет отвечать Счетная палата

2025-06-16T17:42+0500

2025-06-16T17:42+0500

2025-06-16T17:56+0500

узбекистан

счетная палата

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24768020_0:36:3212:1843_1920x0_80_0_0_788f62b256545dedcb630e82ac7f015b.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Контрольную инспекцию администрации президента Узбекистана упразднят, сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов.На видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, посвященном результативности реформ, состоянию дел в регионах и поиску решений волнующих население вопросов, критически рассмотрели деятельность ведомства.Учитывая имеющиеся недостатки и проблемы в деятельности Контрольной инспекции Администрации Президента, принято решение о ее ликвидации.Она будет анализировать не только целевое использование средств, но и их эффективность, степень удовлетворенности населения. На основе этого анализа палата будет вносить предложения президенту.Также по всей республике внедрят электронный портал "Халк назорати", успешно апробированный в Ташкенте. Этот портал станет единой системой обработки обращений, к которой подключатся все министерства, ведомства и хокимияты. Говорили и о том, что в последнее время Народные приемные все чаще ограничиваются тем, что перенаправляют обращения в другие инстанции, вместо того чтобы решать их по существу. В соцсетях широко обсуждают нерешенные на местах проблемы.Президент подчеркнул, что главная обязанность руководителей — слышать чаяния людей и создавать условия для жизни.“Нельзя забывать, что за каждым обращением стоит судьба человека, его боль и надежда. Жить чаяниями народа — наш долг”, — сказал Мирзиёев.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

счетная палата узбекистан исполнительская дисциплина