https://uz.sputniknews.ru/20250616/uzbekistan-sanepidblagpoluchiye-naseleniya-49951634.html

Санэпидблагополучие в летний сезон: какие меры принимают в Узбекистане

Санэпидблагополучие в летний сезон: какие меры принимают в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

Первый зампредседателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана ответит на самые часто задаваемые вопросы

2025-06-16T12:10+0500

2025-06-16T12:10+0500

2025-06-16T12:10+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

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узбекистан

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

лето

профилактика

инфекция

заболевания

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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. В пресс-центре Sputnik расскажут о мерах по обеспечению санэпидблагополучия в Узбекистане в летний период.Пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмата Атабекова состоится 17 июня в 11.00 по местному времени. Эксперт ответит на самые часто задаваемые вопросы: как обезопасить себя в жару, какие меры принимают в республике для профилактики инфекционных заболеваний, защиты потребителей от некачественных продуктов питания.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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