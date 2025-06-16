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Санэпидблагополучие в летний сезон: какие меры принимают в Узбекистане
Санэпидблагополучие в летний сезон: какие меры принимают в Узбекистане
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Первый зампредседателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана ответит на самые часто задаваемые вопросы
2025-06-16T12:10+0500
2025-06-16T12:10+0500
2025-06-16T12:10+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. В пресс-центре Sputnik расскажут о мерах по обеспечению санэпидблагополучия в Узбекистане в летний период.Пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмата Атабекова состоится 17 июня в 11.00 по местному времени. Эксперт ответит на самые часто задаваемые вопросы: как обезопасить себя в жару, какие меры принимают в республике для профилактики инфекционных заболеваний, защиты потребителей от некачественных продуктов питания.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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узбекистан санитарно-эпидемиологическое благополучие лето
узбекистан санитарно-эпидемиологическое благополучие лето
Санэпидблагополучие в летний сезон: какие меры принимают в Узбекистане
Первый зампредседателя Комитета санитарного эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз ответит на самые часто задаваемые вопросы.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. В пресс-центре Sputnik расскажут о мерах по обеспечению санэпидблагополучия в Узбекистане в летний период.
Пресс-конференция первого заместителя председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья РУз Нурмата Атабекова состоится 17 июня в 11.00 по местному времени.
Эксперт ответит на самые часто задаваемые вопросы: как обезопасить себя в жару, какие меры принимают в республике для профилактики инфекционных заболеваний, защиты потребителей от некачественных продуктов питания.
К участию приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.