https://uz.sputniknews.ru/20250616/uzbekistantsy-evakuatsiya-iran-49954013.html

Более 30 граждан Узбекистана успешно эвакуировали из Ирана — МИД

Более 30 граждан Узбекистана успешно эвакуировали из Ирана — МИД

Sputnik Узбекистан

Внешнеполитическое ведомство республики выразило признательность коллегам из Туркменистана, Азербайджана и Ирана, оказавшим непосредственную поддержку в этом процессе

2025-06-16T13:20+0500

2025-06-16T13:20+0500

2025-06-16T14:27+0500

политика

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эвакуация

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ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Более 30 граждан Узбекистана успешно эвакуировали с территории Ирана и доставили на родину, сообщает пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов. Также Бурханов сообщил, что для обеспечения безопасности граждан республики принимают все необходимые меры. Посольства Узбекистана в Иране и Израиле работают в круглосуточном режиме.Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и наносит удары по военным целям в Израиле.

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