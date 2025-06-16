Более 30 граждан Узбекистана успешно эвакуировали из Ирана — МИД
13:20 16.06.2025 (обновлено: 14:27 16.06.2025)
© Sputnik / Авенир ДебердеевФасад здания МИД Узбекистана
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Подписаться
Внешнеполитическое ведомство республики выразило признательность коллегам из Туркменистана, Азербайджана и Ирана, оказавшим непосредственную поддержку в этом процессе.
ТАШКЕНТ, 16 июня — Sputnik. Более 30 граждан Узбекистана успешно эвакуировали с территории Ирана и доставили на родину, сообщает пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов.
"По состоянию на 16 июня, более 30 граждан Узбекистана были успешно эвакуированы с территории Ирана через Туркменистан и Азербайджан и доставлены в нашу страну. Выражаем глубокую признательность нашим туркменским, азербайджанским и иранским коллегам, оказавшим непосредственное содействие в этом процессе", — написал он в своем Telegram-канале.
Также Бурханов сообщил, что для обеспечения безопасности граждан республики принимают все необходимые меры. Посольства Узбекистана в Иране и Израиле работают в круглосуточном режиме.
"Нашим гражданам, которые в настоящее время находятся в этих странах, рекомендуется оставаться в безопасных местах, постоянно следить за официальной информацией и оставаться на связи с нашими посольствами", — говорится в сообщении.
Контактные данные посольства Узбекистана в Иране: тел.: +98 (21) 22299780, 22832025, электронная почта: iri.uzembassy@mfa.uz.
Контактные данные посольства Узбекистана в Израиле: тел.: +972 (3) 672-2466, 672-2371, 758-5075, 758-5076, для срочных сообщений: +972 (54) 485-1397, электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz.
Напомним, что в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС страны наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что исламская республика в ответ на атаки начала операцию "Правдивое обещание 3" и наносит удары по военным целям в Израиле.