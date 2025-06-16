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https://uz.sputniknews.ru/20250616/vzaimnyye-udary-mejdu-izrailem-iranom-49949024.html
"Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фото
"Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фото
Sputnik Узбекистан
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Исламская республика ответила на это операцией "Правдивое обещание 3"
2025-06-16T15:50+0500
2025-06-16T17:14+0500
фотолента
фото
израиль
иран
конфликт
ближний восток
происшествия
в мире
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В рамках операции "Восстающий лев", начатой в ночь на 13 июня, израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
израиль
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израиль иран удары
израиль иран удары

"Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фото

15:50 16.06.2025 (обновлено: 17:14 16.06.2025)
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В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Исламская республика ответила на это операцией "Правдивое обещание 3".
В рамках операции "Восстающий лев", начатой в ночь на 13 июня, израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.
© AP Photo / ISNA/Morteza Zangene

Мужчина несет раненую девочку после взрыва в центре Тегерана.

Мужчина несет раненую девочку после взрыва в центре Тегерана. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / ISNA/Morteza Zangene

Мужчина несет раненую девочку после взрыва в центре Тегерана.

© Getty Images / Stringer

Огонь и дым поднимаются в небо после израильской атаки на нефтяное хранилище Шахран в Тегеране.

Огонь и дым поднимаются в небо после израильской атаки на нефтяное хранилище Шахран в Тегеране. - Sputnik Узбекистан
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© Getty Images / Stringer

Огонь и дым поднимаются в небо после израильской атаки на нефтяное хранилище Шахран в Тегеране.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)Поврежденные в результате израильских авиаударов по Ирану здания в Тегеране.
Поврежденные в результате израильских авиаударов по Ирану здания в Тегеране - Sputnik Узбекистан
3/12
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)
Поврежденные в результате израильских авиаударов по Ирану здания в Тегеране.
© AP Photo / ISNA/Majid Khahi

Раненому мужчине помогают покинуть место происшествия после взрыва в центре Тегерана.

Раненому мужчине помогают покинуть место происшествия после взрыва в центре Тегерана. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AP Photo / ISNA/Majid Khahi

Раненому мужчине помогают покинуть место происшествия после взрыва в центре Тегерана.

CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)Поврежденные в результате израильских авиаударов по Ирану здания в Тегеране.
Поврежденные в результате израильских авиаударов по Ирану здания в Тегеране - Sputnik Узбекистан
5/12
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency/Meghdad Madadi / Israel strikes east of Tehran (cropped image)
Поврежденные в результате израильских авиаударов по Ирану здания в Тегеране.
© Getty Images / Contributor

Тегеран в дыму и пыли от взрывов после израильского авиаудара.

Тегеран в дыму и пыли от взрывов после израильского авиаудара. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Getty Images / Contributor

Тегеран в дыму и пыли от взрывов после израильского авиаудара.

© AP Photo / Baz Ratner

Израильские солдаты осматривают руины жилых зданий в Бат-Яме, разрушенных иранским ракетным ударом.

Израильские солдаты осматривают руины жилых зданий в Бат-Яме, разрушенных иранским ракетным ударом. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AP Photo / Baz Ratner

Израильские солдаты осматривают руины жилых зданий в Бат-Яме, разрушенных иранским ракетным ударом.

© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Израильские спасатели и сотрудники службы безопасности осматривают и очищают здания и территорию, пораженные иранской ракетой в центре Тель-Авива.

Израильские спасатели и сотрудники службы безопасности осматривают и очищают здания и территорию, пораженные иранской ракетой в центре Тель-Авива. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Израильские спасатели и сотрудники службы безопасности осматривают и очищают здания и территорию, пораженные иранской ракетой в центре Тель-Авива.

© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf

Дым и пламя после иранских ударов в Тель-Авиве.

Дым и пламя после иранских ударов в Тель-Авиве. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Getty Images / Anadolu/Mostafa Alkharouf

Дым и пламя после иранских ударов в Тель-Авиве.

© AP Photo / Leo Correa

Израильский Железный купол старается перехватить ракеты во время удара Ирана по Тель-Авиву.

Израильский Железный купол старается перехватить ракеты во время удара Ирана по Тель-Авиву. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Leo Correa

Израильский Железный купол старается перехватить ракеты во время удара Ирана по Тель-Авиву.

© AP Photo / Ariel Schalit

Сильно поврежденная квартира в жилом доме недалеко от Тель-Авива, в который попала ракета, выпущенная из Ирана.

Сильно поврежденная квартира в жилом доме недалеко от Тель-Авива, в который попала ракета, выпущенная из Ирана. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AP Photo / Ariel Schalit

Сильно поврежденная квартира в жилом доме недалеко от Тель-Авива, в который попала ракета, выпущенная из Ирана.

© AP Photo / Baz Ratner

Пожарные тушат огонь после того, как выпущенная Ираном ракета упала в Тель-Авиве.

Пожарные тушат огонь после того, как выпущенная Ираном ракета упала в Тель-Авиве. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Baz Ratner

Пожарные тушат огонь после того, как выпущенная Ираном ракета упала в Тель-Авиве.

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