https://uz.sputniknews.ru/20250616/vzaimnyye-udary-mejdu-izrailem-iranom-49949024.html

"Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фото

"Восходящий лев" и "Правдивое обещание": взаимные удары Израиля и Ирана — фото

Sputnik Узбекистан

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", нанося удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Исламская республика ответила на это операцией "Правдивое обещание 3"

2025-06-16T15:50+0500

2025-06-16T15:50+0500

2025-06-16T17:14+0500

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В рамках операции "Восстающий лев", начатой в ночь на 13 июня, израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

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