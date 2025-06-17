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С фокусом на устойчивые и системные решения: ЕЭК и ВОЗ обсудили дальнейшее сотрудничество
С фокусом на устойчивые и системные решения: ЕЭК и ВОЗ обсудили дальнейшее сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия и Европейское региональное бюро ВОЗ готовят план по дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании на 2026 – 2028 годы
2025-06-17T10:50+0500
2025-06-17T10:50+0500
2025-06-17T10:50+0500
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здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге обсудили вопросы сотрудничества ЕЭК и ВОЗ в рамках Меморандума о взаимопонимании и плана мероприятий по его реализации до 2025 года.В настоящее время ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ готовят план по дальнейшей реализации Меморандума на 2026 – 2028 годы. Для справки: ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали Меморандум о взаимопонимании в 2021 году.Государства ЕАЭС относятся к региону, деятельность которого в рамках Всемирной организации здравоохранения координирует Европейское региональное бюро ВОЗ.
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еэк воз сотрудничество
С фокусом на устойчивые и системные решения: ЕЭК и ВОЗ обсудили дальнейшее сотрудничество
Евразийская экономическая комиссия и Европейское региональное бюро ВОЗ готовят план по дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании на 2026 – 2028 годы.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге обсудили
вопросы сотрудничества ЕЭК и ВОЗ в рамках Меморандума о взаимопонимании и плана мероприятий по его реализации до 2025 года.
"Взаимодействие Евразийской экономической комиссии и Всемирной организации здравоохранения, основанное на общих ценностях и целях, является важным элементом для формирования современной и устойчивой архитектуры здравоохранения на пространстве ЕАЭС", — отметил Сагинтаев.
В настоящее время ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ готовят план по дальнейшей реализации Меморандума на 2026 – 2028 годы.
"Новый этап сотрудничества будет касаться практической реализации совместных мер в сфере здравоохранения в рамках ЕАЭС с фокусом на устойчивые и системные решения", — говорится в сообщении.
Для справки: ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали Меморандум о взаимопонимании в 2021 году.
Государства ЕАЭС относятся к региону, деятельность которого в рамках Всемирной организации здравоохранения координирует Европейское региональное бюро ВОЗ.