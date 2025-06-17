https://uz.sputniknews.ru/20250617/eec-who-sotrudnichestvo-zdravooxraneniye-49964955.html

С фокусом на устойчивые и системные решения: ЕЭК и ВОЗ обсудили дальнейшее сотрудничество

С фокусом на устойчивые и системные решения: ЕЭК и ВОЗ обсудили дальнейшее сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия и Европейское региональное бюро ВОЗ готовят план по дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании на 2026 – 2028 годы

2025-06-17T10:50+0500

2025-06-17T10:50+0500

2025-06-17T10:50+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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сотрудничество

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге обсудили вопросы сотрудничества ЕЭК и ВОЗ в рамках Меморандума о взаимопонимании и плана мероприятий по его реализации до 2025 года.В настоящее время ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ готовят план по дальнейшей реализации Меморандума на 2026 – 2028 годы. Для справки: ЕЭК и Европейское региональное бюро ВОЗ подписали Меморандум о взаимопонимании в 2021 году.Государства ЕАЭС относятся к региону, деятельность которого в рамках Всемирной организации здравоохранения координирует Европейское региональное бюро ВОЗ.

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