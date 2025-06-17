В Чиланзарском районе Ташкента построят подстанцию мощностью 160 мегаватт
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Глава Узбекистана ознакомился с проектами строительства и развития общественного транспорта, запланированными в столице.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента построят подстанцию мощностью 160 мегаватт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и развития общественного транспорта, запланированными в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены проекты в сфере строительства и транспорта
Представлены проекты в сфере строительства и транспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее на совещании он подчеркнул приоритетность качества и безопасности в строительстве, поручил развивать научный подход и внедрять современные стандарты в отрасль.
По поручению президента повторно проанализированы вопросы соответствия новых многоэтажных зданий требованиям безопасности. Получены научно-технические заключения от около десяти организаций, включая "УзГАШКЛИТИ", Институт сейсмологии Академии наук, Главное управление по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологические службы и другие.
В соответствии с обновленными требованиями, сейсмостойкость новых зданий должна составлять не менее 9 баллов. По каждому проекту будет формироваться комплексное экспертное заключение.
С ростом числа высотных зданий и новых комплексов возникает потребность в устойчивом электроснабжении.
"В связи с этим в Чиланзарском районе планируется строительство новой подстанции мощностью 160 мегаватт. Это обеспечит энергией будущие проекты в данном районе без перегрузки действующих сетей", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлены проекты в сфере строительства и транспорта
Представлены проекты в сфере строительства и транспорта
© Пресс-служба президента Узбекистана
В планах также:
строительство в Чиланзарском районе резервуара для воды объемом 20 тыс. кубометров. Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение Чиланзарского, Шайхантахурского и Учтепинского районов. Ежедневная экономия составит около 8 тыс. киловатт-часов электроэнергии;
строительство переговорных залов в комплексе Central Asian Expo Uzbekistan (САЕх) с учетом проведения международных конференций;
продление системы метрополитена до территории Ташкентского тракторного завода. На первом этапе Чиланзарское направление продлят от станции "Пушкин" до Ташкентской кольцевой дороги — на поверхности. На втором этапе планируют строительство подземной линии от кольцевой дороги до главной автостанции на территории массива ТТЗ.
Для разгрузки транспортных потоков предусмотрено проведение этой ж/д линии под Ташкентской кольцевой дорогой. Строительство подземного участка организуют без остановки уличного движения. Ожидают, что новая линия метро будет перевозить до 85 тыс. пассажиров в день.
"Еще один перспективный проект — линия метро в город Новый Ташкент. Она будет начинаться от станции метро "Дустлик" и доходить до нового административного центра. Протяженность маршрута составит 21 километр, он будет включать 9 станций. Ожидается, что эта линия сможет обслуживать до 230 тысяч пассажиров в сутки", — говорится в сообщении.
В ходе презентации рассмотрели технические и экономические параметры представленных проектов. Глава государства дал указания повысить качество и культуру строительства, обеспечить максимальные удобства для населения.