https://uz.sputniknews.ru/20250617/mirziyoyev-proyekty-stroitelstvo-transport-tashkent-49966911.html

В Чиланзарском районе Ташкента построят подстанцию мощностью 160 мегаватт

В Чиланзарском районе Ташкента построят подстанцию мощностью 160 мегаватт

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана ознакомился с проектами строительства и развития общественного транспорта, запланированными в столице.

2025-06-17T12:10+0500

2025-06-17T12:10+0500

2025-06-17T12:10+0500

общество

узбекистан

чиланзарский район

электроэнергия

ташкент

шавкат мирзиёев

метро

строительство

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента построят подстанцию мощностью 160 мегаватт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами строительства и развития общественного транспорта, запланированными в Ташкенте. Ранее на совещании он подчеркнул приоритетность качества и безопасности в строительстве, поручил развивать научный подход и внедрять современные стандарты в отрасль. По поручению президента повторно проанализированы вопросы соответствия новых многоэтажных зданий требованиям безопасности. Получены научно-технические заключения от около десяти организаций, включая "УзГАШКЛИТИ", Институт сейсмологии Академии наук, Главное управление по чрезвычайным ситуациям, санитарно-эпидемиологические службы и другие. В соответствии с обновленными требованиями, сейсмостойкость новых зданий должна составлять не менее 9 баллов. По каждому проекту будет формироваться комплексное экспертное заключение. С ростом числа высотных зданий и новых комплексов возникает потребность в устойчивом электроснабжении. В планах также: Для разгрузки транспортных потоков предусмотрено проведение этой ж/д линии под Ташкентской кольцевой дорогой. Строительство подземного участка организуют без остановки уличного движения. Ожидают, что новая линия метро будет перевозить до 85 тыс. пассажиров в день. В ходе презентации рассмотрели технические и экономические параметры представленных проектов. Глава государства дал указания повысить качество и культуру строительства, обеспечить максимальные удобства для населения.

узбекистан

чиланзарский район

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