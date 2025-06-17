https://uz.sputniknews.ru/20250617/novyy-posol-uzbekistana-turtsiya-49973279.html

В Анкару прибыл новый посол Узбекистана — что о нем известно

В Анкару прибыл новый посол Узбекистана — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

Илхом Хайдаров сменил на этом посту Алишера Агзамходжаева, избранного председателем Комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма

2025-06-17T13:20+0500

2025-06-17T13:20+0500

2025-06-17T14:41+0500

политика

узбекистан

посол

турция

анкара

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Анкару накануне прибыл новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Турции Илхом Хайдаров, сообщает ИА "Дунё".В этот же день он вручил копии верительных грамот начальнику Главного департамента протокола МИД Турции, послу Ахмету Джемилю Мираоглу.В ходе переговоров во внешнеполитическом ведомстве Турции обсудили перспективы дальнейшего углубления узбекско-турецких двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства, многостороннего взаимодействия в рамках международных организаций, включая участие узбекской делегации в 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС 21-22 июня в Стамбуле.Речь шла об организации взаимных визитов и совместных мероприятий на различных уровнях, включая политконсультации между министерствами иностранных дел двух стран.Стороны обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, активизации связей между деловыми кругами, расширения взаимодействия в культурно-гуманитарной и туристической сфере.Ахмет Джемиль пожелал назначенному послу Узбекистана в Турции успехов в дипломатической деятельности и выразил готовность оказывать самое тесное содействие в установлении прямых контактов с Советом по внешнеэкономическим связям (DEIK) в Стамбуле.Илхом Хайдаров сменил на этом посту Алишера Агзамходжаева, избранного председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма, работавшего в 2017-2025 годах послом Узбекистана в Турции и с 2018 года — по совместительству в Болгарии.Илхому Хайдарову 56 лет. С июля 2024 года он занимал пост замминистра иностранных дел Узбекистана.Он окончил Ташкентский государственный университет (ныне — Национальный университет Узбекистана), Российскую академию внешней торговли, Международную хлопковую школу в Мемфисе (США). Работал в системе министерства внешних экономических связей Узбекистана (ныне — министерство инвестиций, промышленности и торговли), торгово-экономическим советником, послом в Украине.С 2009 года Хайдаров в течение 15 лет возглавлял Государственную акционерную компанию "Узбекенгилсаноат" (ныне — Ассоциация текстильной и швейной промышленности). Одновременно в 2021–2024 годы его избрали председателем Конфедерации работодателей Узбекистана.Владеет английским и французским языками.

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