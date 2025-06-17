https://uz.sputniknews.ru/20250617/press-tsentr-sputnik-itogi-sammita-tsentralnaya-aziya--kitay-49982439.html

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги саммита "Центральная Азия – Китай"

В пресс-центре Sputnik обсудят итоги саммита "Центральная Азия – Китай"

Sputnik Узбекистан

Эксперты из четырех государств проанализируют, каковы перспективы взаимодействия стран в данном формате, как подписанные соглашения отразятся на развитии региона, а саммит повлияет на его безопасность

2025-06-17T16:30+0500

2025-06-17T16:30+0500

2025-06-17T16:30+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

итоги

саммит

центральная азия

кнр

астана

москва

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 июня в 12.00 по местному времени состоится видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент по итогам II саммита "Центральная Азия – Китай".Саммит проходит в Астане 16-17 июня. По его итогам планируют подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.Участники видеомоста в Астане:в Москве:в Бишкеке:в Ташкенте:Эксперты проанализируют, каковы перспективы взаимодействия стран в данном формате, как подписанные соглашения отразятся на развитии региона, а саммит повлияет на его безопасность.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

центральная азия

астана

москва

бишкек

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