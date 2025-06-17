https://uz.sputniknews.ru/20250617/press-tsentr-sputnik-itogi-sammita-tsentralnaya-aziya--kitay-49982439.html
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги саммита "Центральная Азия – Китай"
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги саммита "Центральная Азия – Китай"
Sputnik Узбекистан
Эксперты из четырех государств проанализируют, каковы перспективы взаимодействия стран в данном формате, как подписанные соглашения отразятся на развитии региона, а саммит повлияет на его безопасность
2025-06-17T16:30+0500
2025-06-17T16:30+0500
2025-06-17T16:30+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
итоги
саммит
центральная азия
кнр
астана
москва
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 июня в 12.00 по местному времени состоится видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент по итогам II саммита "Центральная Азия – Китай".Саммит проходит в Астане 16-17 июня. По его итогам планируют подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.Участники видеомоста в Астане:в Москве:в Бишкеке:в Ташкенте:Эксперты проанализируют, каковы перспективы взаимодействия стран в данном формате, как подписанные соглашения отразятся на развитии региона, а саммит повлияет на его безопасность.К участию приглашаются представители СМИ.Записаться можно по следующим контактам:+998971907178 @alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центр sputnik саммит центральная азия китай
пресс-центр sputnik саммит центральная азия китай
В пресс-центре Sputnik обсудят итоги саммита "Центральная Азия – Китай"
Эксперты из четырех государств проанализируют, каковы перспективы взаимодействия стран в данном формате, как подписанные соглашения отразятся на развитии региона, а саммит повлияет на его безопасность.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан 18 июня в 12.00 по местному времени состоится видеомост Астана – Москва – Бишкек – Ташкент по итогам II саммита "Центральная Азия – Китай".
Саммит проходит в Астане 16-17 июня. По его итогам планируют подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.
Участники видеомоста в Астане:
руководитель общественного фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов;
ведущий научный сотрудник и заведующий Сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики РАН Артем Пылин;
специалист по международным отношениям Эсен Усубалиев;
доцент кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии Республики Узбекистан Рано Турсунова.
Эксперты проанализируют, каковы перспективы взаимодействия стран в данном формате, как подписанные соглашения отразятся на развитии региона, а саммит повлияет на его безопасность.
К участию приглашаются представители СМИ.
Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178 @alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.