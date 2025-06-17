https://uz.sputniknews.ru/20250617/rossiya-udarila-po-skladam-boyepripasov-vsu-49983783.html

СВО: Российские бойцы нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ

СВО: Российские бойцы нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ

Sputnik Узбекистан

ПВО РФ уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM

2025-06-17T16:52+0500

2025-06-17T16:52+0500

2025-06-17T17:02+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции, добавили в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли:

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