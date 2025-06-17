СВО: Российские бойцы нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ
16:52 17.06.2025 (обновлено: 17:02 17.06.2025)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБоевая стрельба РСЗО "Торнадо-Г" и пушек "Гиацинт" в зоне СВО
© Sputnik / Александр Гальперин/
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ПВО РФ уничтожила 233 беспилотника и 5 бомб JDAM.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Вооруженные силы РФ нанесли удары по складам боеприпасов и материальных средств ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 233 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения специальной военной операции, добавили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли:
663 самолета;
283 вертолета;
63 970 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
23 935 танков и других боевых бронированных машин;
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 280 орудий полевой артиллерии и минометов;
36 950 единиц специальной военной автомобильной техники.