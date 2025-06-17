https://uz.sputniknews.ru/20250617/samarkand-slujba-dnevnoy-uxod-deti-invalidnost-49975794.html

В Самаркандской области заработала служба дневного ухода за детьми с инвалидностью

В Самаркандской области заработала служба дневного ухода за детьми с инвалидностью

Sputnik Узбекистан

В специализированных центрах оказывают комплексную реабилитационную помощь детям от 3 до 18 лет

2025-06-17T16:00+0500

2025-06-17T16:00+0500

2025-06-17T16:00+0500

эксклюзив

узбекистан

самаркандская область

дети

лица с инвалидностью

общество

реабилитация

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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Родители детей с инвалидностью часто вынуждены отказываться от профессионального роста, получения образования и даже элементарной возможности выйти из дома по делам. Уход за ребенком требует их постоянного присутствия и полной вовлеченности, что ограничивает семьи в обычной жизни.В помощь таким семьям в текущем году в семи регионах Узбекистана в качестве эксперимента открывают службы дневного ухода. Самарканд один из них. На сегодняшний день в регионе действуют три специализированных центра, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В этих центрах детям в возрасте от 3 до 18 лет оказывают комплексную реабилитационную помощь. Она включает гидромассажные ванны, лечебный массаж, занятия с логопедом, сурдопедагогом, дефектологом, обучение навыкам самообслуживания, трудовую и музыкальную терапию, иппотерапию. Кроме того, здесь предоставляют трехразовое питание, есть комнаты отдыха, тренажеры, развивающие настольные и напольные игры.Детей принимают на основе социального договора между родителями и центрами социальных услуг "Инсон", а также заключения психолого-медико-педагогической комиссии.Важно отметить, что специализированные центры открывают в рамках государственно-частного партнерства.В ближайшее время такие центры откроют во всех районах области.

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