В Самаркандской области заработала служба дневного ухода за детьми с инвалидностью
© SputnikВ Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
© Sputnik
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В специализированных центрах оказывают комплексную реабилитационную помощь детям от 3 до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Родители детей с инвалидностью часто вынуждены отказываться от профессионального роста, получения образования и даже элементарной возможности выйти из дома по делам. Уход за ребенком требует их постоянного присутствия и полной вовлеченности, что ограничивает семьи в обычной жизни.
В помощь таким семьям в текущем году в семи регионах Узбекистана в качестве эксперимента открывают службы дневного ухода. Самарканд один из них. На сегодняшний день в регионе действуют три специализированных центра, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© SputnikВ Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
В Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
© Sputnik
"Первый центр открылся в сходе граждан "Чарогбон" Тайлякского района, второй — в махалле "Мустакиллик" Ургутского района, последний — в Самарканде", — отметил исполняющий обязанности начальника управления Национального агентства социальной защиты Самаркандской области Сардор Лукмонов.
© SputnikВ Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
В Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
© Sputnik
В этих центрах детям в возрасте от 3 до 18 лет оказывают комплексную реабилитационную помощь. Она включает гидромассажные ванны, лечебный массаж, занятия с логопедом, сурдопедагогом, дефектологом, обучение навыкам самообслуживания, трудовую и музыкальную терапию, иппотерапию. Кроме того, здесь предоставляют трехразовое питание, есть комнаты отдыха, тренажеры, развивающие настольные и напольные игры.
© SputnikВ Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
В Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
© Sputnik
"Все это помогает детям проходить реабилитацию в комфортной и безопасной среде", — подчеркнул Лукмонов.
Детей принимают на основе социального договора между родителями и центрами социальных услуг "Инсон", а также заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
© SputnikВ Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
В Самаркандской области заработали службы дневного ухода за детьми с инвалидностью
© Sputnik
Важно отметить, что специализированные центры открывают в рамках государственно-частного партнерства.
"За каждый день пребывания детей предпринимателю выделяется субсидия, размер которой зависит от возраста ребенка. Кроме того, в случае организации транспортных услуг для детей, проживающих более чем в 3 км от центра, компенсируется до 75% БРВ", — сообщили в управлении Национального агентства социальной защиты Самаркандской области.
В ближайшее время такие центры откроют во всех районах области.