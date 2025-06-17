https://uz.sputniknews.ru/20250617/uzbekistan-eksport-ogurtsy-eaeu-49983540.html

Топ-3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы

Топ-3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы

Sputnik Узбекистан

За 4 месяца 2025 года республика экспортировала 3,1 тыс. тонн огурцов

2025-06-17T17:10+0500

2025-06-17T17:10+0500

2025-06-17T17:10+0500

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еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

овощи

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В топ-3 стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана огурцы в январе – апреле 2025 года, лидирует Россия.По данным Национального комитета по статистике, республика в этот период экспортировала 3 100 тонн огурцов на сумму $3,3 млн.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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