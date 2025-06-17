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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250617/uzbekistan-eksport-ogurtsy-eaeu-49983540.html
Топ-3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы
Топ-3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы
Sputnik Узбекистан
За 4 месяца 2025 года республика экспортировала 3,1 тыс. тонн огурцов
2025-06-17T17:10+0500
2025-06-17T17:10+0500
еаэс и узбекистан
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
овощи
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В топ-3 стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана огурцы в январе – апреле 2025 года, лидирует Россия.По данным Национального комитета по статистике, республика в этот период экспортировала 3 100 тонн огурцов на сумму $3,3 млн.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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еаэс узбекистан экспорт огурцы
еаэс узбекистан экспорт огурцы

Топ-3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы

17:10 17.06.2025
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За 4 месяца 2025 года республика экспортировала 3,1 тыс. тонн огурцов.
В топ-3 стран ЕАЭС, закупивших у Узбекистана огурцы в январе – апреле 2025 года, лидирует Россия.
По данным Национального комитета по статистике, республика в этот период экспортировала 3 100 тонн огурцов на сумму $3,3 млн.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
Топ 3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы - Sputnik Узбекистан
Топ 3 стран ЕАЭС, куда Узбекистан поставляет огурцы - Sputnik Узбекистан
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