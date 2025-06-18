Как преобразить квартиру без ремонта — советы дизайнера
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация квартир для переселения по программе реновации в Москве
© Sputnik / Виталий Белоусов/
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Освежить интерьер поможет правильно выбранный стиль.
Преобразить квартиру можно и без ремонта, сообщает радио Sputnik со ссылкой на архитектора-дизайнера Алену Чмелеву.
"Замените текстиль: новые шторы, ковры, покрывала мгновенно преображают атмосферу. Переставьте мебель: даже минимальное перемещение крупных предметов "освежает" пространство. Добавьте акцентные элементы — постеры, зеркала, комнатные растения. Используйте декоративные наклейки или панели на стены, обновите дверные ручки или светильники. Иногда достаточно просто навести порядок и убрать лишнее — пространство сразу заиграет по-новому", — сказала специалист.
По ее словам, хорошо преображают квартиру аксессуары для хранения: плетеные корзины, стильные коробочки. Сегодня очень популярны коробки из кожи.
Освежить интерьер поможет также правильно выбранный стиль, уверена дизайнер.
"Оттолкнитесь от цветовой гаммы помещения: декор не должен спорить с основными цветами, а лучше дополнять их. Для этого используйте правило трех: три основных оттенка в декоре, которые перекликаются с другими элементами интерьера", — советует Алена Чмелева.
При этом она рекомендовала не забывать о балансе: не перегружать комнату аксессуарами. Лучше несколько выразительных предметов, чем множество мелких нюансов. Один из способов — выбирать сезонный декор (например, текстиль и вазы), который можно быстро менять, заключила дизайнер.