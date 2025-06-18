https://uz.sputniknews.ru/20250618/kak-preobrazit-kvartiru-bez-remonta-49995440.html

Как преобразить квартиру без ремонта — советы дизайнера

Как преобразить квартиру без ремонта — советы дизайнера

Sputnik Узбекистан

Освежить интерьер поможет правильно выбранный стиль

2025-06-18T22:05+0500

2025-06-18T22:05+0500

2025-06-18T22:05+0500

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Преобразить квартиру можно и без ремонта, сообщает радио Sputnik со ссылкой на архитектора-дизайнера Алену Чмелеву.По ее словам, хорошо преображают квартиру аксессуары для хранения: плетеные корзины, стильные коробочки. Сегодня очень популярны коробки из кожи.Освежить интерьер поможет также правильно выбранный стиль, уверена дизайнер.При этом она рекомендовала не забывать о балансе: не перегружать комнату аксессуарами. Лучше несколько выразительных предметов, чем множество мелких нюансов. Один из способов — выбирать сезонный декор (например, текстиль и вазы), который можно быстро менять, заключила дизайнер.

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