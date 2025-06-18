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https://uz.sputniknews.ru/20250618/kak-preobrazit-kvartiru-bez-remonta-49995440.html
Как преобразить квартиру без ремонта — советы дизайнера
Как преобразить квартиру без ремонта — советы дизайнера
Sputnik Узбекистан
Освежить интерьер поможет правильно выбранный стиль
2025-06-18T22:05+0500
2025-06-18T22:05+0500
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мнение эксперта
жилье
квартира
дизайнер
стиль
ремонт
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Преобразить квартиру можно и без ремонта, сообщает радио Sputnik со ссылкой на архитектора-дизайнера Алену Чмелеву.По ее словам, хорошо преображают квартиру аксессуары для хранения: плетеные корзины, стильные коробочки. Сегодня очень популярны коробки из кожи.Освежить интерьер поможет также правильно выбранный стиль, уверена дизайнер.При этом она рекомендовала не забывать о балансе: не перегружать комнату аксессуарами. Лучше несколько выразительных предметов, чем множество мелких нюансов. Один из способов — выбирать сезонный декор (например, текстиль и вазы), который можно быстро менять, заключила дизайнер.
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квартира ремонт стиль дизайнер
квартира ремонт стиль дизайнер

Как преобразить квартиру без ремонта — советы дизайнера

22:05 18.06.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезентация квартир для переселения по программе реновации в Москве
Презентация квартир для переселения по программе реновации в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Освежить интерьер поможет правильно выбранный стиль.
Преобразить квартиру можно и без ремонта, сообщает радио Sputnik со ссылкой на архитектора-дизайнера Алену Чмелеву.
"Замените текстиль: новые шторы, ковры, покрывала мгновенно преображают атмосферу. Переставьте мебель: даже минимальное перемещение крупных предметов "освежает" пространство. Добавьте акцентные элементы — постеры, зеркала, комнатные растения. Используйте декоративные наклейки или панели на стены, обновите дверные ручки или светильники. Иногда достаточно просто навести порядок и убрать лишнее — пространство сразу заиграет по-новому", — сказала специалист.
По ее словам, хорошо преображают квартиру аксессуары для хранения: плетеные корзины, стильные коробочки. Сегодня очень популярны коробки из кожи.
Освежить интерьер поможет также правильно выбранный стиль, уверена дизайнер.
"Оттолкнитесь от цветовой гаммы помещения: декор не должен спорить с основными цветами, а лучше дополнять их. Для этого используйте правило трех: три основных оттенка в декоре, которые перекликаются с другими элементами интерьера", — советует Алена Чмелева.
При этом она рекомендовала не забывать о балансе: не перегружать комнату аксессуарами. Лучше несколько выразительных предметов, чем множество мелких нюансов. Один из способов — выбирать сезонный декор (например, текстиль и вазы), который можно быстро менять, заключила дизайнер.
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