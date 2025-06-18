https://uz.sputniknews.ru/20250618/kak-uzbekistantsam-samostoyatelno-vyexat-iz-izrailya-49995644.html

Посольство Узбекистана обратилось к согражданам, желающим самостоятельно покинуть Израиль

Посольство Узбекистана обратилось к согражданам, желающим самостоятельно покинуть Израиль

Sputnik Узбекистан

Диппредставительство указало контрольно-пропускные пункты, через которые узбекистанцы могут выехать из этой страны

2025-06-18T12:20+0500

2025-06-18T12:20+0500

2025-06-18T12:20+0500

узбекистанцы

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кпп

общество

посольство

египет

иордания

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Посольство Узбекистана обратилось к согражданам, желающим самостоятельно покинуть Израиль, предложив сделать это через три КПП на границе с Египтом и Иорданией.Речь идет о КПП "Менахем Бегин" - "Таба" на израильско-египетской границе, а также КПП "Шейх Хусейн" и КПП "Ицхака Рабина" -"Вади-Арава" на израильско-иорданской границе. Все эти пункты на данный момент работают круглосуточно, пояснили в посольстве.В Египте граждане Узбекистана могут добраться в Ташкент из Шарм-эль-Шейха авиарейсами авиакомпаний Uzbekistan Airways (три раза в неделю) Turkish Airlines и Pegasus Airlines – ежедневно через Стамбул. В Иордании — авиарейсами из Аммана транзитом через Стамбул или Дубай, уточнили в диппредставительстве.Для въезда в Иорданию необходимо оформить визу через сайт МВД Королевства, добавили в посольстве.Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".В свою очередь, Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным Минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тыс. пострадали.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран же грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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