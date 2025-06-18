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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250618/rossiya-boytsy-osvobojdeniye-sela-49999876.html
Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской
Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить в результате решительных действий группировок войск "Запад" и "Север"
2025-06-18T14:55+0500
2025-06-18T15:23+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Новониколаевкой установила Северная группировка войск.С начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли:
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россия бойцы харьковская область
россия бойцы харьковская область

Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской

14:55 18.06.2025 (обновлено: 15:23 18.06.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
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Контроль над населенными пунктами удалось установить в результате решительных действий группировок войск "Запад" и "Север".
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над Новониколаевкой установила Северная группировка войск.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
С начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли:
663 самолета;
283 вертолета;
64 206 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
23 953 танка и других боевых бронированных машин;
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 331 орудие полевой артиллерии и минометов;
36 996 единиц специальной военной автомобильной техники.
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