Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской
14:55 18.06.2025 (обновлено: 15:23 18.06.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
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Контроль над населенными пунктами удалось установить в результате решительных действий группировок войск "Запад" и "Север".
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Российские бойцы освободили Долгенькое в Харьковской области Новониколаевку в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над Новониколаевкой установила Северная группировка войск.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", — говорится в сводке Минобороны РФ.
С начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли:
663 самолета;
283 вертолета;
64 206 беспилотных летательных аппаратов;
611 зенитных ракетных комплексов;
23 953 танка и других боевых бронированных машин;
1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня;
26 331 орудие полевой артиллерии и минометов;
36 996 единиц специальной военной автомобильной техники.