На саммите в Астане подписали Договор о вечной дружбе между ЦА и КНР — детали документа
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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Стороны подтвердили стремление совместно создать более тесное сообществ единой судьбы Центральной Азии и Китая.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. По итогам прошедшей накануне встречи главы государств подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и КНР, а также Астанинскую декларацию второго саммита "Центральная Азия – Китай".
Подписывая документ, они подтвердили стремление совместного создания более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая.
"Стороны в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права всесторонне развивают долгосрочные и прочные отношения стратегического партнерства, основанные на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования", — указано в документе, полный текст которого приводит Информационное агентство "Синьхуа".
Стороны также подтвердили взаимное неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров.
Они намерены укреплять взаимное доверие и стратегическое взаимодействие, поддерживать друг друга в выборе путей и моделей развития, соответствующих их национальным реалиям.
Документ в том числе предполагает взаимное неприменение силы и мирное урегулирование споров, а также неучастие в блоках, направленных против других сторон.
Большое значение придается проведению политконсультаций, встречам на всех уровнях для регулярного обмена и координации позиций по отношениям между странами ЦА и Китаем, глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Участники договора документально закрепили готовность на принципах равноправия и взаимной выгоды развивать сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, инфраструктурная взаимосвязанность, инженерия, энергетика, включая гидроэнергетику, ВИЭ, транспорт, полезные ископаемые, сельское хозяйство, защита экологической среды, перерабатывающая промышленность, наука и техника, и в других направлениях.
В соответствии с договором, стороны будут принимать необходимые меры для развития обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения и медуслуг, туризма, спорта, СМИ, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.
Кроме того, страны будут сотрудничать в оборонной промышленности и совместно бороться против терроризма, экстремизма и других форм преступности.
Вместе с тем им предстоит укреплять взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних организаций и механизмов, участниками которых они являются, прилагать усилия для обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития.
В Астанинской декларации, подписанной лидерами шести стран, закреплено обязательство проявлять взаимопонимание, оказывать уважение и поддержку в защите ключевых интересов.
В документе указано, что Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, их усилия по защите государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику.
В свою очередь государства ЦА подтверждают свою приверженность принципу одного Китая, выступают против "независимости Тайваня" в любых ее проявлениях и твердо поддерживают усилия правительства КНР, направленные на воссоединение страны.
Также страны:
договорились выступить соавторами резолюции Генассамблеи ООН "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие";
приветствовали ряд резолюций Генассамблеи ООН, в числе которых принятые по инициативе Узбекистана документы, предусматривающие сотрудничество стран ЦА в решении экологических проблем и борьбе с наркотиками.
Решено, начиная со второго саммита "Центральная Азия – Китай", проводить тематические годы каждые два года, а 2025-2026 годы объявить "Годами высококачественного развития сотрудничества Центральной Азии и Китая".
Еще одно решение касалось проведения третьего саммита "Центральная Азия – Китай" в 2027 году в КНР.