https://uz.sputniknews.ru/20250618/sammit-astana-dogovor-o-vechnoy-drujbe-mejdu-tsa-i-knr-50000908.html

На саммите в Астане подписали Договор о вечной дружбе между ЦА и КНР — детали документа

На саммите в Астане подписали Договор о вечной дружбе между ЦА и КНР — детали документа

Sputnik Узбекистан

Стороны подтвердили стремление совместно создать более тесное сообществ единой судьбы Центральной Азии и Китая.

2025-06-18T17:26+0500

2025-06-18T17:26+0500

2025-06-18T17:26+0500

политика

саммит

астана

подписание документов

центральная азия

китай

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. По итогам прошедшей накануне встречи главы государств подписали Договор о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и КНР, а также Астанинскую декларацию второго саммита "Центральная Азия – Китай".Подписывая документ, они подтвердили стремление совместного создания более тесного сообщества единой судьбы Центральной Азии и Китая.Стороны также подтвердили взаимное неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров. Они намерены укреплять взаимное доверие и стратегическое взаимодействие, поддерживать друг друга в выборе путей и моделей развития, соответствующих их национальным реалиям.Документ в том числе предполагает взаимное неприменение силы и мирное урегулирование споров, а также неучастие в блоках, направленных против других сторон.Большое значение придается проведению политконсультаций, встречам на всех уровнях для регулярного обмена и координации позиций по отношениям между странами ЦА и Китаем, глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.Участники договора документально закрепили готовность на принципах равноправия и взаимной выгоды развивать сотрудничество в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, инфраструктурная взаимосвязанность, инженерия, энергетика, включая гидроэнергетику, ВИЭ, транспорт, полезные ископаемые, сельское хозяйство, защита экологической среды, перерабатывающая промышленность, наука и техника, и в других направлениях.В соответствии с договором, стороны будут принимать необходимые меры для развития обменов и сотрудничества в области культуры, образования, здравоохранения и медуслуг, туризма, спорта, СМИ, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.Кроме того, страны будут сотрудничать в оборонной промышленности и совместно бороться против терроризма, экстремизма и других форм преступности.Вместе с тем им предстоит укреплять взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних организаций и механизмов, участниками которых они являются, прилагать усилия для обеспечения глобального и регионального мира, стабильности и устойчивого развития.В Астанинской декларации, подписанной лидерами шести стран, закреплено обязательство проявлять взаимопонимание, оказывать уважение и поддержку в защите ключевых интересов.В документе указано, что Китай твердо поддерживает путь развития государств Центральной Азии, их усилия по защите государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также проводимую ими самостоятельную, независимую внешнюю и внутреннюю политику.В свою очередь государства ЦА подтверждают свою приверженность принципу одного Китая, выступают против "независимости Тайваня" в любых ее проявлениях и твердо поддерживают усилия правительства КНР, направленные на воссоединение страны.Также страны:Решено, начиная со второго саммита "Центральная Азия – Китай", проводить тематические годы каждые два года, а 2025-2026 годы объявить "Годами высококачественного развития сотрудничества Центральной Азии и Китая".Еще одно решение касалось проведения третьего саммита "Центральная Азия – Китай" в 2027 году в КНР.

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