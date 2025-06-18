https://uz.sputniknews.ru/20250618/uzbekistan-sanepidblagopoluchiye-leto-49992892.html

Как Узбекистан обеспечивает санэпидблагополучие в летний период — видео

Как Узбекистан обеспечивает санэпидблагополучие в летний период — видео

Sputnik Узбекистан

Нурмат Атабеков: Мы активно сотрудничаем с коллегами из других стран, особенно в области обмена опытом и научными разработками

2025-06-18T11:10+0500

2025-06-18T11:10+0500

2025-06-18T12:02+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-центр

sputnik

узбекистан

комитет санитарно-эпидемиологического благополучия

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В пресс-центре Sputnik Узбекистан первый заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков рассказал о комплексных мерах, предпринимаемых для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в республике в летний период.По его словам, в инфекционных стационарах подготовили 9 500 коек на случай роста заболеваемости острыми кишечными инфекциями. При отсутствии необходимости стационарного лечения помощь будут оказывать поликлиники, где создали пункты оральной регидратации.В них помогают справиться с начальным периодом обезвоживания или острыми кишечными инфекциями с нарушениями водно-электролитного обмена. Затем пациенты могут продолжить лечение дома под наблюдением специалистов.Атабеков также сообщил, что в Узбекистане действует риск-ориентированный надзор за объектами питания, водоснабжения, торговли и услуг. Объекты делятся на три категории: зеленые (соответствуют требованиям), желтые (частично соответствуют) и красные (не соответствуют). Красные объекты находятся под регулярным контролем. Цель — привести их к полному соблюдению санитарных норм.Особое внимание уделяют международному сотрудничеству, в том числе с РФ. По словам Атабекова, Узбекистан тесно взаимодействует с российскими учеными в вопросах профилактики чумы, борьбы с карантинными и особо опасными инфекциями.Подробнее — в видео Sputnik Узбекистан.Полную запись смотрите по ссылке.

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