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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250620/eek-markirovka-navigatsionnye-plomby-instrumenty-obeleniya-rynka-eaes-50055977.html
Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС
Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Союза – точек "входа" иностранных товаров на рынок ЕАЭС.
2025-06-20T15:56+0500
2025-06-20T16:19+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Комплексное применение цифровых инструментов, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечивают прозрачность движения товаров с момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволяют снизить долю нелегального оборота продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.О развитии системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, реализуемых и перспективных решениях защиты рынка рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на сессии "Социальный эффект маркировки: доверие, безопасность, качество жизни", которая прошла в рамках деловой программы ПМЭФ-2025.Давыдов напомнил, что Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на союзной таможенной границе — точек "входа" иностранных товаров на рынок Союза.Участники дискуссии сошлись во мнении, что положительный эффект маркировки очевиден, а расширение ее применения повысит качество жизни в ЕАЭС.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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маркировка навигационные пломбы еаэс еэк пмэф давыдов
маркировка навигационные пломбы еаэс еэк пмэф давыдов

Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС

15:56 20.06.2025 (обновлено: 16:19 20.06.2025)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкС 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров
С 1 марта 2019 года вводится маркировка некоторых товаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Союза — точек "входа" иностранных товаров на рынок ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Комплексное применение цифровых инструментов, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечивают прозрачность движения товаров с момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволяют снизить долю нелегального оборота продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.
О развитии системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, реализуемых и перспективных решениях защиты рынка рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на сессии "Социальный эффект маркировки: доверие, безопасность, качество жизни", которая прошла в рамках деловой программы ПМЭФ-2025.

"Эффективное комплексное применение цифровых инструментов, таких как маркировка и навигационные пломбы, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечат прозрачность движения товаров от момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволят снизить долю нелегального оборота продукции. По сути, это — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС", — отметил министр ЕЭК.

Давыдов напомнил, что Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на союзной таможенной границе — точек "входа" иностранных товаров на рынок Союза.

"Пункты пропуска должны быть оснащены и модернизированы на основе цифровизации и применения прорывных технологий, таких как интернет вещей, с учетом лучших мировых практик", — отметил глава таможенного блока Комиссии.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что положительный эффект маркировки очевиден, а расширение ее применения повысит качество жизни в ЕАЭС.
Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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