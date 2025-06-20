https://uz.sputniknews.ru/20250620/eek-markirovka-navigatsionnye-plomby-instrumenty-obeleniya-rynka-eaes-50055977.html

Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС

Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Союза – точек "входа" иностранных товаров на рынок ЕАЭС.

2025-06-20T15:56+0500

2025-06-20T15:56+0500

2025-06-20T16:19+0500

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пмэф

таможня

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Комплексное применение цифровых инструментов, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечивают прозрачность движения товаров с момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволяют снизить долю нелегального оборота продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.О развитии системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, реализуемых и перспективных решениях защиты рынка рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на сессии "Социальный эффект маркировки: доверие, безопасность, качество жизни", которая прошла в рамках деловой программы ПМЭФ-2025.Давыдов напомнил, что Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на союзной таможенной границе — точек "входа" иностранных товаров на рынок Союза.Участники дискуссии сошлись во мнении, что положительный эффект маркировки очевиден, а расширение ее применения повысит качество жизни в ЕАЭС.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

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