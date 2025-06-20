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Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС
Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Союза – точек "входа" иностранных товаров на рынок ЕАЭС.
2025-06-20T15:56+0500
2025-06-20T15:56+0500
2025-06-20T16:19+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Комплексное применение цифровых инструментов, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечивают прозрачность движения товаров с момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволяют снизить долю нелегального оборота продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.О развитии системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, реализуемых и перспективных решениях защиты рынка рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на сессии "Социальный эффект маркировки: доверие, безопасность, качество жизни", которая прошла в рамках деловой программы ПМЭФ-2025.Давыдов напомнил, что Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на союзной таможенной границе — точек "входа" иностранных товаров на рынок Союза.Участники дискуссии сошлись во мнении, что положительный эффект маркировки очевиден, а расширение ее применения повысит качество жизни в ЕАЭС.Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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маркировка навигационные пломбы еаэс еэк пмэф давыдов
маркировка навигационные пломбы еаэс еэк пмэф давыдов
Министр ЕЭК: маркировка и навигационные пломбы — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС
15:56 20.06.2025 (обновлено: 16:19 20.06.2025)
Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Союза — точек "входа" иностранных товаров на рынок ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
Комплексное применение цифровых инструментов, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечивают прозрачность движения товаров с момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволяют снизить долю нелегального оборота продукции, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
О развитии системы маркировки в Евразийском экономическом союзе, реализуемых и перспективных решениях защиты рынка рассказал министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов на сессии "Социальный эффект маркировки: доверие, безопасность, качество жизни", которая прошла в рамках деловой программы ПМЭФ-2025.
"Эффективное комплексное применение цифровых инструментов, таких как маркировка и навигационные пломбы, а также более полный обмен данными между контролирующими органами обеспечат прозрачность движения товаров от момента ввоза на таможенную территорию Союза до конечного потребителя и позволят снизить долю нелегального оборота продукции. По сути, это — инструменты "обеления" рынка ЕАЭС", — отметил министр ЕЭК.
Давыдов напомнил, что Евразийская экономическая комиссия совместно с государствами-членами работает над унификацией требований к обустройству и техническому оснащению пунктов пропуска на союзной таможенной границе — точек "входа" иностранных товаров на рынок Союза.
"Пункты пропуска должны быть оснащены и модернизированы на основе цифровизации и применения прорывных технологий, таких как интернет вещей, с учетом лучших мировых практик", — отметил глава таможенного блока Комиссии.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что положительный эффект маркировки очевиден, а расширение ее применения повысит качество жизни в ЕАЭС.
Петербургский международный экономический форум проходит 18 – 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".