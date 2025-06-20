https://uz.sputniknews.ru/20250620/risunki-ne-sgoreli-unikalnye-raboty-xudojnika-frontovika-vladimira-petrova-50060219.html

Рисунки не сгорели: уникальные работы художника-фронтовика Владимира Петрова

Рисунки не сгорели: уникальные работы художника-фронтовика Владимира Петрова

Sputnik Узбекистан

Вместе с боевым оружием мастер носил зарисовки боевых эпизодов, разрушенных сел и городов, портреты бойцов, командиров, гражданских и партизан в своей противогазной сумке и никогда с ними не расставался.

2025-06-20T18:45+0500

2025-06-20T18:45+0500

2025-06-20T18:45+0500

художник

выставка

победа

великая отечественная война

узбекистан

рисунки

живопись

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Советский художник-живописец Владимир Петров родился в 1920 году в Астрахани, но работал и жил в Узбекистане. В армию его призвали в 1939 году, и по воле судьбы он стал участником тяжелых сражений в Смоленске, Сталинграде, Курске, Харькове.Накануне в Ташкенте открылась выставка "Сталинградский дневник" из цикла "Завещано помнить!" о творческом и боевом пути Владимира Петрова. Проект реализуется Академией художеств Узбекистана и Дирекцией художественных выставок при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, приурочен к началу Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года.На открытии экспозиции присутствовала дочь мастера — Татьяна Петрова, которая предоставила его работы и рассказала о творчестве отца.В открытии выставки также участвовал советник–посланник Посольства России в Узбекистане Андрей Ланчиков, который отметил, что создававшиеся под вражеским огнем рисунки — живой, сильнейший документ, способный донести до новых поколений память о страшной трагедии войны и героическом подвиге всех советских народов, спасших свою Родину от фашистской чумы.За время войны Владимир Митрофанович нарисовал множество портретов бойцов, командиров, гражданских и партизан. На протяжении всей службы в армии и в боевых условиях он находил время для зарисовок боевых эпизодов, разрушенных сел и городов, замученных людей и освобожденных. Татьяна Владимировна рассказала, что отец рисовал чем придется, в том числе и знаменитыми карандашами "Тактика", которые входили в комплектацию командирской полевой сумки. Полотном служили странички блокнота, упаковка из-под концентратов, оборотная сторона топографической карты, засвеченная фотобумага.А вот что вспоминал сам художник: "С самого начала обороны Сталинграда и до завершения этой битвы на подаренном офицером полковом журнале времен империалистической войны — бумага была хорошей, я старался рисовать эпизоды этой битвы так, как она мне открылась".Сталинградская битва занимает особое место в творчестве художника, в частности, знаменитый подвиг одиннадцати воинов 76-й стрелковой дивизии 21-й армии — взятие и защита высоты 115,2. Старший сержант Петров был в ее составе. Как известно, большинство из этих 11-ти были уроженцами Узбекистана, и художник решил посвятить свои полотна этим героям, например, рисунок "Утро 19 ноября". Тогда в бою Владимир Петров был контужен.Последняя большая работа, которую так и не успел завершить Владимир Петров, также посвящена подвигу героев узбекистанцев на высоте 115,2.Почти на каждом рисунке — конкретные люди, отличившиеся в боях. Портреты этих героев с текстами поэта Анатолия Суркова, автора знаменитой "Землянки" печатались в листовках и фронтовых газетах.Как отметил советник–посланник Посольства России в Узбекистане Андрей Ланчиков, после войны Владимир Митрофанович связал свою жизнь с Узбекистаном, здесь работал, творил, передавал свой опыт молодым художникам.

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художник выставка ташкент фронтовик рисунки владимир петров