https://uz.sputniknews.ru/20250620/rossiyskie-vuzy-uzbekistan-kuda-postupat-kogda-podavat-dokumenty-50046087.html

Российские вузы в Узбекистане: куда поступать и когда подавать документы

Российские вузы в Узбекистане: куда поступать и когда подавать документы

Sputnik Узбекистан

В филиалах каких российских вузов можно получить высшее образование в Узбекистане.

2025-06-20T12:12+0500

2025-06-20T12:12+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане абитуриенты могут подать документы в филиалы 13 российских вузов.Часть этих вузов уже принимает абитуриентов, прием в других стартовал сегодня, 20 июня. Какие направления предлагают высшие образовательные учреждения России в Узбекистане и когда подавать документы — читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.1. Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в ТашкентеНаправления:Сайт: https://msu.uzАдрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22Тел: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22Прием документов – с 20 июня по 10 июля2. Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им. И. М. ГубкинаНаправления:Сайт: https://gubkin.uz/ruАдрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22Тел: +998 71 200 01 56Прием документов – с 16 июня по 1 июля3. Ташкентский филиал РЭУ им. Г. В. ПлехановаНаправления:Сайт: https://reu.uzАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, ул. Шахриобод, 3Тел: (+99871) 262-44-35, 262-43-52Прием документов – до 20 августа4. Филиал НИТУ "МИСиС" в г. АлмалыкеНаправления:Сайт: https://misis.uzАдрес: г. Алмалык, Ташкентская область, ул. А. Темура, 56Тел: +998 70 614-22-64Прием документов – до 11 июля, второй этап – до 20 июля5. Ташкентский филиал НИЯУ "МИФИ"Направления:Сайт: https://tashkent.mephi.ruАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пос. Улугбек, ул. Хуросон, 1Тел: +998 71 231-91-29, +998 71 231-91-80Прием документов – до 7 июля6. Ташкентский филиал НИУ "МЭИ"Направления:Сайт: https://mpei.ruАдрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Ёгду, 1Приемная комиссия (Telegram) – @meiqabulПрием документов – стартует в ближайшее время. Актуальная информация – https://t.me/mpeiuz7. Филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева в ТашкентеНаправления:Сайт: https://www.muctr.ruАдрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив ТТЗ-1, д. 47Тел: +7 (499) 978-59-60, +998 99 784-93-44, +998 99 644-52-38Приём документов – с 20 июня по 15 июля (бюджет), до 15 августа (платное)8. Филиал Астраханского ГТУ в Ташкентской областиНаправления:Сайт: https://astu.uzАдрес: Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2Тел: +998 99 813-36-47, +998 55 503-01-27Приём документов – с 20 июня по 24 августа9. Ташкентский филиал РГПУ им. А. И. ГерценаНаправления:Сайт: https://www.herzen.uzАдрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 55Тел: +998 77 364-44-18, +998 77 354-44-18, +998 77 394-44-18Прием документов – с 20 июня по 21 августа10. Ташкентский филиал СПбГУНаправления:Сайт: https://www.spbu.uzАдрес: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, 16Тел: +998 97 735-48-05, +998 93 742-88-99, +998 99 573-49-83Прием документов – до 20 августа11. Джизакский филиал КФУНаправления:Сайт: https://kpfu.ru/dzhizakАдрес: г. Джизак, махалля Джизаклик, ул. Ш. Рашидова, 295Тел: +998 72 224-65-28Прием документов – до 5 июля12. ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. ГерасимоваНаправления:Сайт: https://vgik-tashkent.uzАдрес: г. Ташкент, ул. Чиланзар, 1АТел: +998 94 728-82-71, +998 99 147-22-66Прием документов – до 19 июля13. Филиал МГИМО в ТашкентеНаправления:Сайт: https://mgimo.uzАдрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47Тел: +998 71 207-32-57, 207-32-56, 207-32-54Прием документов – до 21 июля

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