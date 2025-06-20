Российские вузы в Узбекистане: куда поступать и когда подавать документы
12:12 20.06.2025 (обновлено: 12:14 20.06.2025)
© SputnikАбитуриент подает документы в НИЯУ "МИФИ"
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Корреспондент Sputnik узнал, в филиалах каких российских вузов можно получить высшее образование в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане абитуриенты могут подать документы в филиалы 13 российских вузов.
Часть этих вузов уже принимает абитуриентов, прием в других стартовал сегодня, 20 июня. Какие направления предлагают высшие образовательные учреждения России в Узбекистане и когда подавать документы — читайте в обзоре Sputnik Узбекистан.
1. Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова в Ташкенте
Направления:
Прикладная математика и информатика
Психология
Реклама и связи с общественностью
Филология (русский язык и литература)
Менеджмент
Сайт: https://msu.uz
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22
Тел: (+99871) 232-28-11, (+99871) 232-28-22
Прием документов – с 20 июня по 10 июля
2. Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
Направления:
Нефтегазовое дело
Нефтегазовая техника и технологии
Экономика
Менеджмент
Сайт: https://gubkin.uz/ru
Адрес: г. Ташкент, проспект Амира Темура, 22
Тел: +998 71 200 01 56
Прием документов – с 16 июня по 1 июля
3. Ташкентский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова
Направления:
Экономика
Менеджмент
Инноватика
Информационные системы и технологии
Сайт: https://reu.uz
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив Ялангач, ул. Шахриобод, 3
Тел: (+99871) 262-44-35, 262-43-52
Прием документов – до 20 августа
4. Филиал НИТУ "МИСиС" в г. Алмалыке
Направления:
Горное дело
Металлургия
Автоматизация технологических процессов и производств
Экономика
Электроэнергетика и электротехника
Информационные системы и технологии
Сайт: https://misis.uz
Адрес: г. Алмалык, Ташкентская область, ул. А. Темура, 56
Тел: +998 70 614-22-64
Прием документов – до 11 июля, второй этап – до 20 июля
5. Ташкентский филиал НИЯУ "МИФИ"
Направления:
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Ядерная энергетика и теплофизика
Ядерная физика и технологии
Физика
Сайт: https://tashkent.mephi.ru
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пос. Улугбек, ул. Хуросон, 1
Тел: +998 71 231-91-29, +998 71 231-91-80
Прием документов – до 7 июля
6. Ташкентский филиал НИУ "МЭИ"
Направления:
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Экономика
Менеджмент
Электроника и наноэлектроника
Управление техническими системами
Управление качеством
Сайт: https://mpei.ru
Адрес: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Ёгду, 1
Приемная комиссия (Telegram) – @meiqabul
Прием документов – стартует в ближайшее время. Актуальная информация – https://t.me/mpeiuz
7. Филиал РХТУ им. Д. И. Менделеева в Ташкенте
Направления:
Химическая технология
Химическая технология материалов современной энергетики
Техносферная безопасность
Материаловедение и технологии материалов
Фармация
Экономика
Менеджмент
Педагогическое образование (с двумя профилями)
Сайт: https://www.muctr.ru
Адрес: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, массив ТТЗ-1, д. 47
Тел: +7 (499) 978-59-60, +998 99 784-93-44, +998 99 644-52-38
Приём документов – с 20 июня по 15 июля (бюджет), до 15 августа (платное)
8. Филиал Астраханского ГТУ в Ташкентской области
Направления:
Продукты питания животного происхождения
Водные биоресурсы и аквакультура
Экология и природопользование
Экономика
Сайт: https://astu.uz
Адрес: Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Университетская, 2
Тел: +998 99 813-36-47, +998 55 503-01-27
Приём документов – с 20 июня по 24 августа
9. Ташкентский филиал РГПУ им. А. И. Герцена
Направления:
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Психология
Лингвистика
Сайт: https://www.herzen.uz
Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Бабура, 55
Тел: +998 77 364-44-18, +998 77 354-44-18, +998 77 394-44-18
Прием документов – с 20 июня по 21 августа
10. Ташкентский филиал СПбГУ
Направления:
Экономика
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Сайт: https://www.spbu.uz
Адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Шахрисабз, 16
Тел: +998 97 735-48-05, +998 93 742-88-99, +998 99 573-49-83
Прием документов – до 20 августа
11. Джизакский филиал КФУ
Направления:
Лечебное дело
Стоматология
Фармация
Медицинская биохимия
Программная инженерия
Информационные системы и технологии
Автоматизация технологических процессов и производств
Геология
Экономика
Лингвистика
Журналистика
Сайт: https://kpfu.ru/dzhizak
Адрес: г. Джизак, махалля Джизаклик, ул. Ш. Рашидова, 295
Тел: +998 72 224-65-28
Прием документов – до 5 июля
12. ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова
Направления:
Драматургия
Режиссура кино и телевидения
Кинооператорство
Сайт: https://vgik-tashkent.uz
Адрес: г. Ташкент, ул. Чиланзар, 1А
Тел: +998 94 728-82-71, +998 99 147-22-66
Прием документов – до 19 июля
13. Филиал МГИМО в Ташкенте
Направления:
Юриспруденция
Бизнес-информатика
Сайт: https://mgimo.uz
Адрес: г. Ташкент, проспект Мирзо Улугбека, 47
Тел: +998 71 207-32-57, 207-32-56, 207-32-54
Прием документов – до 21 июля