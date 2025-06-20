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https://uz.sputniknews.ru/20250620/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-predstavitelem-oon-chto-obsudili-50049877.html
Танзила Нарбаева встретилась с представителем ООН – что обсудили
Танзила Нарбаева встретилась с представителем ООН – что обсудили
Sputnik Узбекистан
Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии, Пакистане и Иране Оливером Штольпе.
2025-06-20T13:16+0500
2025-06-20T13:19+0500
оон
танзила нарбаева
трудовая миграция
цифровизация
борьба с преступностью
торговля людьми
борьба с коррупцией
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане намерены активизировать сотрудничество в применении современных информационных технологий для предупреждения преступности, а также наладить взаимодействие в цифровизации и трудовой миграции, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Председатель Сената Танзила Нарбаева провела встречу с представителем УНП ООН Оливером Штольпе.В ходе встречи было отмечено, что противодействие торговле людьми в Узбекистане поднято на уровень государственной политики. Особое внимание стороны уделили роли парламента в борьбе с коррупцией и торговлей людьми, подчеркнув, что это способствует формированию прочной, международно признанной законодательной системы, и опыт Узбекистана может служить примером на международном уровне.Кроме того, отмечены достижения в области защиты прав трудовых мигрантов, благодаря чему улучшились позиции страны в международных рейтингах.По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество по применению современных информационных технологий для предупреждения преступности, а также подготовить новую "дорожную карту" сотрудничества на 2026–2030 годы с учетом глобальных вызовов — цифровизации, расширения трудовой миграции и других приоритетов.
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нарбаева сенат встреча оон борьба с преступностью цифровизация
нарбаева сенат встреча оон борьба с преступностью цифровизация

Танзила Нарбаева встретилась с представителем ООН – что обсудили

13:16 20.06.2025 (обновлено: 13:19 20.06.2025)
© Сенат Олий МажлисаВ Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы
В Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
© Сенат Олий Мажлиса
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Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии, Пакистане и Иране Оливером Штольпе.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане намерены активизировать сотрудничество в применении современных информационных технологий для предупреждения преступности, а также наладить взаимодействие в цифровизации и трудовой миграции, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Председатель Сената Танзила Нарбаева провела встречу с представителем УНП ООН Оливером Штольпе.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы
В Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
В Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы
© Сенат Олий Мажлиса
В ходе встречи было отмечено, что противодействие торговле людьми в Узбекистане поднято на уровень государственной политики.

"В этой сфере отмечена значительная поддержка со стороны УНП ООН, а также уверенность в том, что международный опыт Управления в борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми способствует дальнейшему повышению эффективности национальных механизмов с учетом международных стандартов", – отметили в Сенате.

Особое внимание стороны уделили роли парламента в борьбе с коррупцией и торговлей людьми, подчеркнув, что это способствует формированию прочной, международно признанной законодательной системы, и опыт Узбекистана может служить примером на международном уровне.
"Работа Узбекистана по противодействию торговле людьми и принудительному труду, выявлению связанных с этим преступлений и привлечению виновных к ответственности значительно улучшилась", – подчеркнули участники встречи.
© Сенат Олий МажлисаВ Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы
В Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.06.2025
В Сенате с представителем ООН обсуждены важные вопросы
© Сенат Олий Мажлиса
Кроме того, отмечены достижения в области защиты прав трудовых мигрантов, благодаря чему улучшились позиции страны в международных рейтингах.
По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество по применению современных информационных технологий для предупреждения преступности, а также подготовить новую "дорожную карту" сотрудничества на 2026–2030 годы с учетом глобальных вызовов — цифровизации, расширения трудовой миграции и других приоритетов.
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