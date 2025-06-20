https://uz.sputniknews.ru/20250620/tanzila-narbaeva-vstretilas-s-predstavitelem-oon-chto-obsudili-50049877.html

Танзила Нарбаева встретилась с представителем ООН – что обсудили

Танзила Нарбаева встретилась с представителем ООН – что обсудили

Sputnik Узбекистан

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии, Пакистане и Иране Оливером Штольпе.

2025-06-20T13:16+0500

2025-06-20T13:16+0500

2025-06-20T13:19+0500

оон

танзила нарбаева

трудовая миграция

цифровизация

борьба с преступностью

торговля людьми

борьба с коррупцией

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане намерены активизировать сотрудничество в применении современных информационных технологий для предупреждения преступности, а также наладить взаимодействие в цифровизации и трудовой миграции, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Председатель Сената Танзила Нарбаева провела встречу с представителем УНП ООН Оливером Штольпе.В ходе встречи было отмечено, что противодействие торговле людьми в Узбекистане поднято на уровень государственной политики. Особое внимание стороны уделили роли парламента в борьбе с коррупцией и торговлей людьми, подчеркнув, что это способствует формированию прочной, международно признанной законодательной системы, и опыт Узбекистана может служить примером на международном уровне.Кроме того, отмечены достижения в области защиты прав трудовых мигрантов, благодаря чему улучшились позиции страны в международных рейтингах.По итогам встречи стороны договорились активизировать сотрудничество по применению современных информационных технологий для предупреждения преступности, а также подготовить новую "дорожную карту" сотрудничества на 2026–2030 годы с учетом глобальных вызовов — цифровизации, расширения трудовой миграции и других приоритетов.

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