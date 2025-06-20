https://uz.sputniknews.ru/20250620/uzatom-rosatom-xotyat-sozdat-tsentr-radiatsionnoy-sterilizatsii-glava-agentstva-50061770.html
Узатом и Росатом хотят создать центр радиационной стерилизации
Узатом и Росатом хотят создать центр радиационной стерилизации
Sputnik Узбекистан
В центре будет проводиться ядернонуклидная терапия, организовано собственное производство радиофармпрепаратов, а также подготовка специалистов.
2025-06-20T18:10+0500
2025-06-20T18:10+0500
2025-06-20T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана "Узатом" совместно с Госкорпорацией "Росатом" планирует создать многофункциональный комплекс радиационной стерилизации медицинских изделий и пищевой продукции. Об этом рассказал директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.Подписать документ планируют на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, логистические способности комплекса превысят 10 тысяч тонн продукции в год.Глава Узатома также сообщил, что на данный момент совместно с Медицинским институтом имени Сергея Березина ведется проект по созданию в Узбекистане современного центра ядерной медицины. В центре будет проводиться ядернонуклидная терапия, организовано собственное производство радиофармпрепаратов, а также подготовка специалистов.Ахмедхаджаев также отметил, что Узбекистан активно вовлечен в прикладную науку. Он отметил, что Узбекистан может стать экспортером электроэнергии, и этому будет способствовать строительство АЭС. По его словам, в строительстве АЭС большой и малой мощностей будут использовать сухие градирни. Территорию для реализации проекта уже выбрали: это Фаришский район в Джизакской области. Ахмедхаджаев назвал этот регион самым изученным на данный момент.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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узатом росатом центр радиационной стерилизации
узатом росатом центр радиационной стерилизации
Узатом и Росатом хотят создать центр радиационной стерилизации
В центре будет проводиться ядернонуклидная терапия, организовано собственное производство радиофармпрепаратов, а также подготовка специалистов.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Агентство по атомной энергии при Кабмине Узбекистана "Узатом" совместно с Госкорпорацией "Росатом" планирует создать многофункциональный комплекс радиационной стерилизации медицинских изделий и пищевой продукции. Об этом рассказал директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.
Подписать документ планируют на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы буквально сегодня будем подписывать документ по многофункциональному центру облучения. Вместе с Росатомом реализуем проект по созданию комплекса радиационной стерилизации — медицинские изделия, пищевая продукция", — сказал Ахмедхаджаев на сессии форума.
По его словам, логистические способности комплекса превысят 10 тысяч тонн продукции в год.
Глава Узатома также сообщил, что на данный момент совместно с Медицинским институтом имени Сергея Березина ведется проект по созданию в Узбекистане современного центра ядерной медицины.
В центре будет проводиться ядернонуклидная терапия, организовано собственное производство радиофармпрепаратов, а также подготовка специалистов.
"Это ПЭТ-диагностика и радионуклидная терапия. Это собственное производство препаратов и подготовка кадров", — добавил он.
Ахмедхаджаев также отметил, что Узбекистан активно вовлечен в прикладную науку.
"Узбекистан участвует во многих проектах МАГАТЭ по радиационным методам в аграрной науке, в селекции водных ресурсов. Таким образом мы создаем не просто объекты, а новую отрасль со своими кадрами, нормативной базой, производством и наукой", — подчеркнул глава агентства.
Он отметил, что Узбекистан может стать экспортером электроэнергии, и этому будет способствовать строительство АЭС.
По его словам, в строительстве АЭС большой и малой мощностей будут использовать сухие градирни. Территорию для реализации проекта уже выбрали: это Фаришский район в Джизакской области. Ахмедхаджаев назвал этот регион самым изученным на данный момент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".