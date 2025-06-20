В течение двух лет в Узбекистане построят 416 микро ГЭС мощностью 12 мегаватт
11:25 20.06.2025 (обновлено: 11:29 20.06.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью новой малой ГЭС, построенной рядом с Гиссаракским водохранилищем в Шахрисабзском районе.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Шахрисабзском районе рядом с Гиссаракским водохранилищем построена новая малая ГЭС мощностью 3,5 мегаватт, способная вырабатывать в среднем 17,5 миллионов кВт·ч электроэнергии в год. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Кашкадарьинскую область, ознакомился с деятельностью нового энергетического объекта, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
В Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
© Пресс-служба президента Узбекистана
Гиссаракское водохранилище было построено в 1987 году и капитально реконструировано в 2004 году. В этом районе также действует основная ГЭС мощностью 45 мегаватт, введенная в эксплуатацию в 2011 году. Она ежегодно вырабатывает около 80 млн кВт·ч электроэнергии, что покрывает потребности примерно 33 тысяч домохозяйств.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
В Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было отмечено, что в стране большое внимание уделяется расширению использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии, а также увеличению существующих мощностей. Акционерное общество "Узбекгидроэнерго" активно реализует проекты по строительству малых и микро ГЭС.
Одна из таких станций — новая малая ГЭС в Шахрисабзском районе мощностью 3,5 мегаватт, которая будет вырабатывать в среднем 17,5 миллионов кВт·ч электроэнергии в год.
"Проект реализован полностью с использованием локализованных ресурсов. Общая стоимость станции составляет $1,5 млн. Благодаря ее работе ежегодно удастся экономить до 5 млн кубометров природного газа. Получаемой электроэнергии будет достаточно для обеспечения около 7,3 тысячи домохозяйств", — говорится в сообщении.
Президенту была представлена информация о дальнейших планах в гидроэнергетике.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
В Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
© Пресс-служба президента Узбекистана
В числе приоритетных проектов — строительство в течение двух лет 416 микро ГЭС с кинетическими турбинами общей мощностью 12 мегаватт. Эти установки будут эффективно использовать поток воды в арыках и каналах.
В настоящее время в Кашкадарьинской области функционируют три гидроэлектростанции общей мощностью 49 мегаватт. В будущем, благодаря новым проектам, этот показатель значительно возрастет. За счет гидроэнергетики планируется покрыть до 15% потребности населения в электроэнергии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
В Гиссараке построена еще одна малая гидроэлектростанция
© Пресс-служба президента Узбекистана
В целом, за последние восемь лет производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 38% и достигло 81,5 млрд кВт·ч. В этом году по республике планируется ввести в эксплуатацию еще пять малых ГЭС общей мощностью 24,7 мегаватт.