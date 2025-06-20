https://uz.sputniknews.ru/20250620/v-techenie-dvux-let-v-uzbekistane-postroyat-416-mikro-ges-moschnostyu-12-megavatt-50044812.html

В течение двух лет в Узбекистане построят 416 микро ГЭС мощностью 12 мегаватт

В течение двух лет в Узбекистане построят 416 микро ГЭС мощностью 12 мегаватт

Sputnik Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью новой малой ГЭС, построенной рядом с Гиссаракским водохранилищем в Шахрисабзском районе.

2025-06-20T11:25+0500

2025-06-20T11:25+0500

2025-06-20T11:29+0500

шавкат мирзиёев

гэс

проект

энергетика

электроэнергия

кашкадарьинская область

гидроэлектростанция

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Шахрисабзском районе рядом с Гиссаракским водохранилищем построена новая малая ГЭС мощностью 3,5 мегаватт, способная вырабатывать в среднем 17,5 миллионов кВт·ч электроэнергии в год. Президент Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита в Кашкадарьинскую область, ознакомился с деятельностью нового энергетического объекта, сообщает пресс-служба главы государства. Гиссаракское водохранилище было построено в 1987 году и капитально реконструировано в 2004 году. В этом районе также действует основная ГЭС мощностью 45 мегаватт, введенная в эксплуатацию в 2011 году. Она ежегодно вырабатывает около 80 млн кВт·ч электроэнергии, что покрывает потребности примерно 33 тысяч домохозяйств.Было отмечено, что в стране большое внимание уделяется расширению использования экологически чистых и возобновляемых источников энергии, а также увеличению существующих мощностей. Акционерное общество "Узбекгидроэнерго" активно реализует проекты по строительству малых и микро ГЭС.Одна из таких станций — новая малая ГЭС в Шахрисабзском районе мощностью 3,5 мегаватт, которая будет вырабатывать в среднем 17,5 миллионов кВт·ч электроэнергии в год. Президенту была представлена информация о дальнейших планах в гидроэнергетике.В числе приоритетных проектов — строительство в течение двух лет 416 микро ГЭС с кинетическими турбинами общей мощностью 12 мегаватт. Эти установки будут эффективно использовать поток воды в арыках и каналах.В настоящее время в Кашкадарьинской области функционируют три гидроэлектростанции общей мощностью 49 мегаватт. В будущем, благодаря новым проектам, этот показатель значительно возрастет. За счет гидроэнергетики планируется покрыть до 15% потребности населения в электроэнергии.В целом, за последние восемь лет производство электроэнергии в Узбекистане увеличилось на 38% и достигло 81,5 млрд кВт·ч. В этом году по республике планируется ввести в эксплуатацию еще пять малых ГЭС общей мощностью 24,7 мегаватт.

кашкадарьинская область

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гиссарак малая гидроэлектростанция мирзиёев кашкадарьинская область гэс