https://uz.sputniknews.ru/20250620/v-uzbekistane-nachalsya-priem-v-pervyy-klass-podrobnosti-50043266.html

В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности

В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности

Sputnik Узбекистан

Электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).

2025-06-20T10:42+0500

2025-06-20T10:42+0500

2025-06-20T11:11+0500

образование

школа

подача документов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане 20 июня с 09.00 стартовал онлайн-прием в первый класс на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.По информации ведомства, электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).Стоит отметить, что прием документов будет проходить в два этапа:В населенных пунктах, где электронные госуслуги не предоставляются, данные о зачисленных учениках будут внесены в электронную систему через платформу министерства adm.maktab.uz.В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом "Об образовании" в Узбекистане прием детей в школу осуществляется в год исполнения ребенку 7 лет. В этом году в первый класс будут приняты дети, родившиеся до 31 декабря 2018 года.

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образование, школа, подача документов, узбекистан