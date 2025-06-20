https://uz.sputniknews.ru/20250620/v-uzbekistane-nachalsya-priem-v-pervyy-klass-podrobnosti-50043266.html
В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности
В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности
Sputnik Узбекистан
Электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).
2025-06-20T10:42+0500
2025-06-20T10:42+0500
2025-06-20T11:11+0500
образование
школа
подача документов
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Узбекистане 20 июня с 09.00 стартовал онлайн-прием в первый класс на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.По информации ведомства, электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).Стоит отметить, что прием документов будет проходить в два этапа:В населенных пунктах, где электронные госуслуги не предоставляются, данные о зачисленных учениках будут внесены в электронную систему через платформу министерства adm.maktab.uz.В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом "Об образовании" в Узбекистане прием детей в школу осуществляется в год исполнения ребенку 7 лет. В этом году в первый класс будут приняты дети, родившиеся до 31 декабря 2018 года.
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образование, школа, подача документов, узбекистан
образование, школа, подача документов, узбекистан
В Узбекистане начался прием в первый класс — подробности
10:42 20.06.2025 (обновлено: 11:11 20.06.2025)
Электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik.
В Узбекистане 20 июня с 09.00 стартовал онлайн-прием в первый класс на 2025/2026 учебный год. Об этом сообщает
пресс-служба министерства дошкольного и школьного образования.
По информации ведомства, электронные заявки можно подать через платформу министерства (my.maktab.uz) либо через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz).
"Если у вас есть вопросы по поводу процесса электронной приема, вы можете получить ответы по номерам call-центра: 71-203-07-04, 71-203-04-03 или через официальный Telegram-канал — @mymaktab_uz", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что прием документов будет проходить
в два этапа:
первый этап: с 20 июня до 31 июля в пределах микрозоны;
второй этап: с 1 по 15 августа за пределами микрозоны.
В населенных пунктах, где электронные госуслуги не предоставляются, данные о зачисленных учениках будут внесены в электронную систему через платформу министерства adm.maktab.uz.
В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом "Об образовании" в Узбекистане прием детей в школу осуществляется в год исполнения ребенку 7 лет. В этом году в первый класс будут приняты дети, родившиеся до 31 декабря 2018 года.