Глава "Газпрома" и вице-премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в энергетике
© Sputnik / Максим БлиновСтенд компании "Газпром" на выставке, организованной в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи.
© Sputnik / Максим Блинов
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Между "Газпромом" и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Он направлен на взаимодействие сторон в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в рамках ПМЭФ-2025 обсудили актуальные вопросы в рамках реализации стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
© Пресс-служба "Газпром"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
© Пресс-служба "Газпром"
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. Стороны обсудили актуальные вопросы в рамках реализации стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана.
Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
© Пресс-служба "Газпром"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
© Пресс-служба "Газпром"
"Между "Газпромом" и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Документ направлен на развитие взаимодействия сторон в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", – отмечено в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".