https://uz.sputniknews.ru/20250621/glava-gazproma-vitse-premer-uzbekistana-obsudili-sotrudnichestvo-energetika-50081807.html

Глава "Газпрома" и вице-премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в энергетике

Глава "Газпрома" и вице-премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в энергетике

Sputnik Узбекистан

Между "Газпромом" и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Он направлен на взаимодействие сторон в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.

2025-06-21T17:39+0500

2025-06-21T17:39+0500

2025-06-21T17:39+0500

пмэф

газпром

узбекистан

жамшид ходжаев

алексей миллер

встреча

энергетика

природный газ

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в рамках ПМЭФ-2025 обсудили актуальные вопросы в рамках реализации стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Отмечается, что в октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

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