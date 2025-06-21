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https://uz.sputniknews.ru/20250621/glava-gazproma-vitse-premer-uzbekistana-obsudili-sotrudnichestvo-energetika-50081807.html
Глава "Газпрома" и вице-премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в энергетике
Глава "Газпрома" и вице-премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в энергетике
Sputnik Узбекистан
Между "Газпромом" и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Он направлен на взаимодействие сторон в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.
2025-06-21T17:39+0500
2025-06-21T17:39+0500
пмэф
газпром
узбекистан
жамшид ходжаев
алексей миллер
встреча
энергетика
природный газ
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в рамках ПМЭФ-2025 обсудили актуальные вопросы в рамках реализации стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба компании.Отмечается, что в октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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газпром встреча ходжаев миллер пмэф энергетика меморандум природный газ
газпром встреча ходжаев миллер пмэф энергетика меморандум природный газ

Глава "Газпрома" и вице-премьер Узбекистана обсудили сотрудничество в энергетике

17:39 21.06.2025
© Sputnik / Максим БлиновСтенд компании "Газпром" на выставке, организованной в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи.
Стенд компании Газпром на выставке, организованной в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) в Сочи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Максим Блинов
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Между "Газпромом" и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Он направлен на взаимодействие сторон в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев в рамках ПМЭФ-2025 обсудили актуальные вопросы в рамках реализации стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
© Пресс-служба "Газпром"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
© Пресс-служба "Газпром"

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева. Стороны обсудили актуальные вопросы в рамках реализации стратегического меморандума о сотрудничестве в энергетическом комплексе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Узбекистана через территорию Казахстана.
Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия – Центр".
© Пресс-служба "Газпром"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Жамшида Ходжаева.
© Пресс-служба "Газпром"
"Между "Газпромом" и Правительством Узбекистана действует Стратегический меморандум о сотрудничестве в энергетическом комплексе. Документ направлен на развитие взаимодействия сторон в сфере поставок и транспортировки газа, а также в области геологоразведки и добычи углеводородов", – отмечено в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".
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