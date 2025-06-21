Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на World Challenge Cup
11:02 21.06.2025 (обновлено: 11:05 21.06.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Подписаться
В столице Узбекистана проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие около 65 спортсменов из 15 стран мира.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на международном турнире World Challenge Cup, сообщает пресс-служба НОК.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие 65 спортсменов из 15 стран, включая Казахстан, Турцию и Болгарию. Уже стали известны имена медалистов.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
В рамках завершенного дня сборной Узбекистана удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
"Оксана Чусовитина, которая накануне отметила свое 50-летие, заняла второе место в опорном прыжке и была награждена серебряной медалью", – говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Золотые медали завоевали Абдулазиз Мирвалиев (вольные упражнения) и Ахрорхон Темирхонов (кольца). Серебро у Оксаны Чусовитиной (опорный прыжок), Равшана Комильжонова (упражнения на коне) и Хумоюна Исламова (вольные упражнения).
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Бронзовая награда досталась Шахинабону Юсуфовой (опорный прыжок).