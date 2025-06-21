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https://uz.sputniknews.ru/20250621/oksana-chusovitina-zavoevala-serebryanuyu-medal-na-world-challenge-cup-50072453.html
Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на World Challenge Cup
Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на World Challenge Cup
Sputnik Узбекистан
В столице Узбекистана проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие около 65 спортсменов из 15 стран мира.
2025-06-21T11:02+0500
2025-06-21T11:05+0500
медаль
гимнастика
спортивные соревнования
оксана чусовитина
бронза
серебро
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на международном турнире World Challenge Cup, сообщает пресс-служба НОК.В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие 65 спортсменов из 15 стран, включая Казахстан, Турцию и Болгарию. Уже стали известны имена медалистов. В рамках завершенного дня сборной Узбекистана удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Золотые медали завоевали Абдулазиз Мирвалиев (вольные упражнения) и Ахрорхон Темирхонов (кольца). Серебро у Оксаны Чусовитиной (опорный прыжок), Равшана Комильжонова (упражнения на коне) и Хумоюна Исламова (вольные упражнения).Бронзовая награда досталась Шахинабону Юсуфовой (опорный прыжок).
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гимнастика турнир ташкент чусовитина серебро
гимнастика турнир ташкент чусовитина серебро

Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на World Challenge Cup

11:02 21.06.2025 (обновлено: 11:05 21.06.2025)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
© НОК Узбекистана
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В столице Узбекистана проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие около 65 спортсменов из 15 стран мира.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на международном турнире World Challenge Cup, сообщает пресс-служба НОК.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие 65 спортсменов из 15 стран, включая Казахстан, Турцию и Болгарию. Уже стали известны имена медалистов.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
В рамках завершенного дня сборной Узбекистана удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль.
"Оксана Чусовитина, которая накануне отметила свое 50-летие, заняла второе место в опорном прыжке и была награждена серебряной медалью", – говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Золотые медали завоевали Абдулазиз Мирвалиев (вольные упражнения) и Ахрорхон Темирхонов (кольца). Серебро у Оксаны Чусовитиной (опорный прыжок), Равшана Комильжонова (упражнения на коне) и Хумоюна Исламова (вольные упражнения).
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике.
© НОК Узбекистана
Бронзовая награда досталась Шахинабону Юсуфовой (опорный прыжок).
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