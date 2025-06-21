https://uz.sputniknews.ru/20250621/oksana-chusovitina-zavoevala-serebryanuyu-medal-na-world-challenge-cup-50072453.html

Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на World Challenge Cup

Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на World Challenge Cup

Sputnik Узбекистан

В столице Узбекистана проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие около 65 спортсменов из 15 стран мира.

2025-06-21T11:02+0500

2025-06-21T11:02+0500

2025-06-21T11:05+0500

медаль

гимнастика

спортивные соревнования

оксана чусовитина

бронза

серебро

золотая медаль

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/15/50073038_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_7b967c07b83a52fa31c952da83057fc0.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Узбекская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на международном турнире World Challenge Cup, сообщает пресс-служба НОК.В Ташкенте проходят соревнования World Challenge Cup по спортивной гимнастике. В турнире принимают участие 65 спортсменов из 15 стран, включая Казахстан, Турцию и Болгарию. Уже стали известны имена медалистов. В рамках завершенного дня сборной Узбекистана удалось завоевать 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. Золотые медали завоевали Абдулазиз Мирвалиев (вольные упражнения) и Ахрорхон Темирхонов (кольца). Серебро у Оксаны Чусовитиной (опорный прыжок), Равшана Комильжонова (упражнения на коне) и Хумоюна Исламова (вольные упражнения).Бронзовая награда досталась Шахинабону Юсуфовой (опорный прыжок).

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

гимнастика турнир ташкент чусовитина серебро