https://uz.sputniknews.ru/20250621/osnovnye-zayavleniya-putina-na-plenarnoy-sessii-pmef-2025-50070109.html

Основные заявления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025

Основные заявления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025

Sputnik Узбекистан

Российский лидер вместе с главой Индонезии Прабово Субианто, высокими гостями из Китая, ЮАР и Бахрейна обсудил вопросы российской экономики, глобальной безопасности, ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта и Украины.

2025-06-21T10:07+0500

2025-06-21T10:07+0500

2025-06-21T10:30+0500

владимир путин

пмэф

россия

экономика

президент

брикс

украина

ближний восток

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов. Российский лидер вместе с главой Индонезии Прабово Субианто, высокими гостями из Китая, ЮАР и Бахрейна обсудил вопросы российской экономики. Также была затронута глобальная безопасность, ситуация вокруг ирано-израильского конфликта и Украины.Основные заявления ПутинаОб экономикеПрезидент отметил, за первые 4 месяца 2025 года ВВП России увеличился на 1,5% в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. В позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1 процента, в прошлом — 4,3, общемировой рост при этом составил 3,3, у многих стран Запада этот показатель значительно ниже. Однако важнее то, что меняется сама структура российской экономики.При этом он отметил, что инфляция остается высокой, однако власти предпринимают грамотные действия для ее снижения. К концу года этот показатель, скорее всего, получится снизить до семи процентов.Об УкраинеНа вопрос, хочет ли Москва добиться безоговорочной капитуляции Украины, как это делают США в отношении Ирана. О Ближнем ВостокеВладимир Путин также отметил рост стран БРИКС в глобальной экономике.Он напомнил, что БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике.На вопрос об общих ценностях в многополярном мире и о том, что Россия делает для решения задач, озвученных на ПМЭФ, Путин подчеркнул что мир уже сильно меняется.И эти изменения — фундаментальные, так как появляются новые крупные экономические игроки. Задача России — обеспечить цивилизованный характер этого процесса.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".

россия

украина

ближний восток

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