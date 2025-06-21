Основные заявления Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ-2025
10:07 21.06.2025 (обновлено: 10:30 21.06.2025)
© Sputnik / Иван Секретарев/
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Российский лидер вместе с главой Индонезии Прабово Субианто, высокими гостями из Китая, ЮАР и Бахрейна обсудил вопросы российской экономики, глобальной безопасности, ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта и Украины.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продолжалось более четырех часов.
Российский лидер вместе с главой Индонезии Прабово Субианто, высокими гостями из Китая, ЮАР и Бахрейна обсудил вопросы российской экономики. Также была затронута глобальная безопасность, ситуация вокруг ирано-израильского конфликта и Украины.
Основные заявления Путина
Об экономике
Президент отметил, за первые 4 месяца 2025 года ВВП России увеличился на 1,5% в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. В позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1 процента, в прошлом — 4,3, общемировой рост при этом составил 3,3, у многих стран Запада этот показатель значительно ниже. Однако важнее то, что меняется сама структура российской экономики.
"Со знаком плюс отличились сельское хозяйство, логистика, промышленный комплекс, сфера услуг и IT-индустрия. Это говорит о том, что благодаря работе десятков тысяч компаний экономика страны не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представление о зависимости экономики России только от сырьевой промышленности явно устарело", — указал Путин.
При этом он отметил, что инфляция остается высокой, однако власти предпринимают грамотные действия для ее снижения. К концу года этот показатель, скорее всего, получится снизить до семи процентов.
Вклад сырьевой составляющей в экономику России уже не является определяющим. Более того, он стал отрицательным.
Россия достигла рекордного снижения уровня бедности: по итогам прошлого года она составила 7,2 процента, стоит цель выйти на пять.
Использование цифрового рубля нужно сделать массовым как среди граждан, так и среди предприятий, банков.
Нужно уходить от деления компаний на чисто оборонные и гражданские, добиваться сопряжения ОПК с гражданским сектором.
Российский ОПК набрал хороший темп: предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений военной техники.
Об Украине
Русские и украинцы — это, по сути, один и тот же народ, в этом смысле "вся Украина наша".
Москва никогда не посягала на суверенитет соседней страны.
Исходя из реалий, было бы неплохо вернуться к тем ценностям, в частности внеблоковому статусу Украины, который она присвоила себе при обретении независимости.
Киев постоянно отказывался от предложений Москвы остановиться.
Россия наступает на линии боевого соприкосновения каждый день.
ВСУ растащили по фронту свои силы, и большей глупости в военном отношении сложно представить.
Задачи забрать город Сумы у России нет, но такая возможность не исключена.
Сейчас глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.
Действия армии России в Сумской области продиктованы логикой развития конфликта.
Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область.
Киев напал на Курскую область, чтобы получить помощь от западных спонсоров.
Украина потеряла 76 тысяч человек в Курской области.
Решение Киева применить "грязную бомбу" против России будет последней ошибкой неонацистов.
На вопрос, хочет ли Москва добиться безоговорочной капитуляции Украины, как это делают США в отношении Ирана.
"Россия добивается не капитуляции со стороны Украины, а признания реалий, сложившихся на земле", — подчеркнул президент.
О Ближнем Востоке
Точки соприкосновения в конфликте между Израилем и Ираном есть.
Позиция Москвы состоит в том, что и для Израиля, и для Ирана можно найти приемлемые решения в плане ядерной программы Тегерана и других спорных вопросов.
Представители Глобального Юга могут повлиять на обстановку в регионе и окончить острую фазу конфликта.
Рост нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке не стал существенным.
Владимир Путин также отметил рост стран БРИКС в глобальной экономике.
"Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятая часть, – то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", – сказал Путин.
Он напомнил, что БРИКС реализуют масштабные инициативы, в том числе в атомной энергетике и робототехнике.
"Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта", – сказал Путин .
На вопрос об общих ценностях в многополярном мире и о том, что Россия делает для решения задач, озвученных на ПМЭФ, Путин подчеркнул что мир уже сильно меняется.
"Мы стремимся, чтобы развитие мира было сбалансированным и отвечало интересам большинства стран", — ответил Путин.
И эти изменения — фундаментальные, так как появляются новые крупные экономические игроки. Задача России — обеспечить цивилизованный характер этого процесса.
"Мир должен развиваться не на пользу отдельным группировкам, военным и экономическим объединениям", — уточнил глава государства. Россия повернулась к странами Глобального Юга и Азии, но по-прежнему открыта для сотрудничества с Западом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире".