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Реальный сектор играет важную роль в экономике каждой страны ЕАЭС – глава Коллегии ЕЭК

Реальный сектор играет важную роль в экономике каждой страны ЕАЭС – глава Коллегии ЕЭК

Sputnik Узбекистан

В 2024 году объемы промышленного производства в Союзе увеличились на 4,5%. Взаимные поставки между странами ЕАЭС выросли на 8,1%, инвестиции в основной капитал – на 7,5%.

2025-06-21T15:31+0500

2025-06-21T15:31+0500

2025-06-21T15:31+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Реальный сектор играет важную роль в экономике каждой страны Евразийского экономического союза, обеспечивая производство товаров и услуг, занятость населения и основу для устойчивого развития. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев ходе пленарного заседания XXVIII Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба ЕЭК.Глава Коллегии Комиссии также выступил на сессии "Синергия реального сектора экономики ЕАЭС как ответ на вызовы современности".Сагинтаев подчеркнул, что реальный сектор играет важную роль в экономике каждой страны Евразийского экономического союза, обеспечивая производство товаров и услуг, занятость населения и основу для устойчивого развития.Для поступательного развития промкооперации в рамках ЕАЭС определены Основные направления промышленного сотрудничества до 2030 года.В заключение Бакытжан Сагинтаев обозначил ряд задач, решение которых будет способствовать созданию необходимых условий для развития реального сектора экономик стран Союза и наращивания объемов взаимной и внешней торговли.Как подчеркнул глава Коллегии ЕЭК, в основу общих усилий по обеспечению динамичного развития Союза заложены приоритеты каждой страны-участницы евразийского интеграционного объединения. Это рост экономики, создание рабочих мест, привлечение инвестиций, технологическое развитие, повышение конкурентоспособности продукции стран ЕАЭС на международных рынках.

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