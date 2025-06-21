https://uz.sputniknews.ru/20250621/shanxay-otkrylsya-tsentr-tsifrovyx-texnologiy-uzbekistan-50077410.html

В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана – подробности

В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана – подробности

Sputnik Узбекистан

Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.

2025-06-21T13:55+0500

2025-06-21T13:55+0500

2025-06-21T16:00+0500

шанхай

узбекистан

цифровые технологии

центр

сотрудничество

информационные технологии

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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В одном из крупнейших инновационных мегаполисов мира – Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана. В его стенах будут проходить встречи экспертов, презентации стартапов, обучающие программы и мероприятия по обмену опытом между цифровыми экосистемами двух стран, сообщает информагентство "Дунё".Центр учрежден по инициативе Министерства цифровых технологий Узбекистана в партнерстве с китайской компанией "Shanghai Oriental Credits". Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.В церемонии открытия приняла участие делегация во главе с Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым, а также представители деловых и технологических сообществ двух стран.Глава ведомства отметил, что открытие Центра отражает глубоко продуманный курс на международную интеграцию Узбекистана в глобальные технологические процессы. Цифровая трансформация сегодня является неотъемлемой частью национальной стратегии развития, и республика намерена активно участвовать в формировании новой архитектуры цифрового сотрудничества в регионе.Глава китайской компании Ху Чуан Хуа подчеркнул, что Центр будет способствовать развитию деловых связей, привлечению инвестиций, обмену передовыми знаниями и технологическими решениями.Он рассматривает Узбекистан как один из самых перспективных партнеров в Центральной Азии, и его компания намерена расширять свое присутствие в ключевых направлениях цифровой экономики страны.Создание Центра цифровых технологий Узбекистана в Шанхае стало логичным продолжением курса на углубление всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Создание Центра в Шанхае не только демонстрирует технологический потенциал Узбекистана, но и закладывает прочную платформу для расширения практического сотрудничества с китайскими партнерами, добавили в агентстве.

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