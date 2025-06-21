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В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана – подробности
В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана – подробности
Sputnik Узбекистан
Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.
2025-06-21T13:55+0500
2025-06-21T16:00+0500
шанхай
узбекистан
цифровые технологии
центр
сотрудничество
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В одном из крупнейших инновационных мегаполисов мира – Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана. В его стенах будут проходить встречи экспертов, презентации стартапов, обучающие программы и мероприятия по обмену опытом между цифровыми экосистемами двух стран, сообщает информагентство "Дунё".Центр учрежден по инициативе Министерства цифровых технологий Узбекистана в партнерстве с китайской компанией "Shanghai Oriental Credits". Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.В церемонии открытия приняла участие делегация во главе с Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым, а также представители деловых и технологических сообществ двух стран.Глава ведомства отметил, что открытие Центра отражает глубоко продуманный курс на международную интеграцию Узбекистана в глобальные технологические процессы. Цифровая трансформация сегодня является неотъемлемой частью национальной стратегии развития, и республика намерена активно участвовать в формировании новой архитектуры цифрового сотрудничества в регионе.Глава китайской компании Ху Чуан Хуа подчеркнул, что Центр будет способствовать развитию деловых связей, привлечению инвестиций, обмену передовыми знаниями и технологическими решениями.Он рассматривает Узбекистан как один из самых перспективных партнеров в Центральной Азии, и его компания намерена расширять свое присутствие в ключевых направлениях цифровой экономики страны.Создание Центра цифровых технологий Узбекистана в Шанхае стало логичным продолжением курса на углубление всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Создание Центра в Шанхае не только демонстрирует технологический потенциал Узбекистана, но и закладывает прочную платформу для расширения практического сотрудничества с китайскими партнерами, добавили в агентстве.
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китай шанхай центр цифровых технологий узбекистан минцифры
китай шанхай центр цифровых технологий узбекистан минцифры

В китайском Шанхае открылся Центр цифровых технологий Узбекистана – подробности

13:55 21.06.2025 (обновлено: 16:00 21.06.2025)
© ИА "Дунё"В Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана.
В Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
© ИА "Дунё"
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Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.
ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В одном из крупнейших инновационных мегаполисов мира – Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана. В его стенах будут проходить встречи экспертов, презентации стартапов, обучающие программы и мероприятия по обмену опытом между цифровыми экосистемами двух стран, сообщает информагентство "Дунё".
Центр учрежден по инициативе Министерства цифровых технологий Узбекистана в партнерстве с китайской компанией "Shanghai Oriental Credits". Проект направлен на развитие прямого взаимодействия между компаниями в сфере информационных технологий, инвесторами, экспертами и научно-образовательными учреждениями Узбекистана и Китая.
"Это событие стало важным шагом в укреплении узбекско-китайского сотрудничества в сфере цифровизации, высоких технологий и инновационного развития", – отметили в агентстве.
В церемонии открытия приняла участие делегация во главе с Министром цифровых технологий Узбекистана Шерзодом Шерматовым, а также представители деловых и технологических сообществ двух стран.
© ИА "Дунё"В Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана.
В Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2025
В Шанхае состоялось торжественное открытие Центра цифровых технологий Узбекистана.
© ИА "Дунё"
Глава ведомства отметил, что открытие Центра отражает глубоко продуманный курс на международную интеграцию Узбекистана в глобальные технологические процессы. Цифровая трансформация сегодня является неотъемлемой частью национальной стратегии развития, и республика намерена активно участвовать в формировании новой архитектуры цифрового сотрудничества в регионе.

"Центр станет мультифункциональной платформой, нацеленной на продвижение технологического потенциала Узбекистана, поддержку экспортно-ориентированных компаний в сфере информационных технологий, привлечение венчурного и прямого инвестирования, проведение совместных исследовательских и образовательных проектов. В его стенах будут проходить встречи экспертов, презентации стартапов, обучающие программы и мероприятия по обмену опытом между цифровыми экосистемами двух стран", – говорится в соощении.

Глава китайской компании Ху Чуан Хуа подчеркнул, что Центр будет способствовать развитию деловых связей, привлечению инвестиций, обмену передовыми знаниями и технологическими решениями.
Он рассматривает Узбекистан как один из самых перспективных партнеров в Центральной Азии, и его компания намерена расширять свое присутствие в ключевых направлениях цифровой экономики страны.
Создание Центра цифровых технологий Узбекистана в Шанхае стало логичным продолжением курса на углубление всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Создание Центра в Шанхае не только демонстрирует технологический потенциал Узбекистана, но и закладывает прочную платформу для расширения практического сотрудничества с китайскими партнерами, добавили в агентстве.
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