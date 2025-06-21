Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в центре Кукдалинского района
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Район образован три года назад по инициативе президента с целью упорядочения урбанизации и создания благоприятных условий для населения. С этого момента развитие территории значительно ускорилось. Сегодня вблизи поселка Еттитом формируется новый город.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе главы государства.
Прежде всего здесь была создана необходимая инфраструктура: проложен водопровод, линии электроснабжения, отремонтированы дороги, построены административные здания, 19 школ, 22 детских сада, многопрофильная больница и семейная поликлиника.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В новом здании хокимията открыты 38 государственных учреждений, что создает удобство для граждан. Ранее жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в административные учреждения Чиракчинского района. Теперь все необходимые государственные услуги доступны на месте.
В здании хокимията также располагается Центр “Инсон”, где социальные услуги и поддержка предоставляются в одном месте. Программное обеспечение центра интегрировано с базами данных 55 соответствующих организаций. Взаимно связаны системы обслуживания детей, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и назначения социальных выплат.
Президент подчеркнул, что создаваемые в Кукдале условия и комплексный подход к строительству являются образцовыми для всех районов страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства также посетил малую промышленную зону "Еттитом".
Здесь на четырех гектарах размещены девять малых производств в сферах текстиля, пищевой и строительной промышленности, а также производства хозяйственных товаров общей стоимостью $10 млн.
Президент также осмотрел новый Дворец искусств, построенный в центре района.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Здание включает зрительный зал на 255 мест и многочисленные помещения для кружков. Дворец оснащен современными музыкальными инструментами, студией звукозаписи, системой звукоусиления, а также качественным отоплением и охлаждением.
Особо отметив удобное расположение рядом с дворцом художественной школы, общеобразовательного учреждения и спортивного комплекса, президент поручил учитывать такой подход при разработке будущих проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с масштабной созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В райцентре в соответствии с единым планом строятся детские площадки, зеленые зоны, торговые и сервисные центры. Всего возведено более 200 объектов. Строительство объектов социальной сферы и культурных центров продолжается.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в административном центре Кукдалинского района.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в административном центре Кукдалинского района.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом поездка президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарью завершилась.