https://uz.sputniknews.ru/20250621/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-sozidatelnaya-rabota-kukdalinskiy-rayon-50074195.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в центре Кукдалинского района

Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в центре Кукдалинского района

Sputnik Узбекистан

Район образован три года назад по инициативе президента с целью упорядочения урбанизации и создания благоприятных условий для населения. С этого момента развитие территории значительно ускорилось. Сегодня вблизи поселка Еттитом формируется новый город.

2025-06-21T11:51+0500

2025-06-21T11:51+0500

2025-06-21T11:51+0500

шавкат мирзиёев

кашкадарьинская область

город

общество

строительство

урбанизация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/15/50071178_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bf44aea0b25e871824f38990ed7a18a6.jpg

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с созидательной работой в административном центре Кукдалинского района Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе главы государства.Прежде всего здесь была создана необходимая инфраструктура: проложен водопровод, линии электроснабжения, отремонтированы дороги, построены административные здания, 19 школ, 22 детских сада, многопрофильная больница и семейная поликлиника.В новом здании хокимията открыты 38 государственных учреждений, что создает удобство для граждан. Ранее жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы попасть в административные учреждения Чиракчинского района. Теперь все необходимые государственные услуги доступны на месте.В здании хокимията также располагается Центр “Инсон”, где социальные услуги и поддержка предоставляются в одном месте. Программное обеспечение центра интегрировано с базами данных 55 соответствующих организаций. Взаимно связаны системы обслуживания детей, лиц с инвалидностью, пожилых граждан и назначения социальных выплат.Глава государства также посетил малую промышленную зону "Еттитом".Здесь на четырех гектарах размещены девять малых производств в сферах текстиля, пищевой и строительной промышленности, а также производства хозяйственных товаров общей стоимостью $10 млн. Президент также осмотрел новый Дворец искусств, построенный в центре района.Здание включает зрительный зал на 255 мест и многочисленные помещения для кружков. Дворец оснащен современными музыкальными инструментами, студией звукозаписи, системой звукоусиления, а также качественным отоплением и охлаждением.Особо отметив удобное расположение рядом с дворцом художественной школы, общеобразовательного учреждения и спортивного комплекса, президент поручил учитывать такой подход при разработке будущих проектов.В райцентре в соответствии с единым планом строятся детские площадки, зеленые зоны, торговые и сервисные центры. Всего возведено более 200 объектов. Строительство объектов социальной сферы и культурных центров продолжается.На этом поездка президента Шавката Мирзиёева в Кашкадарью завершилась.

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кукдала кашкадарьинская область мирзиёев