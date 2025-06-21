https://uz.sputniknews.ru/20250621/top-5-stran-po-kolichestvu-predpriyatiy-s-inostrannym-uchastiem-v-uzbekistane--infografika-50084001.html
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане – инфографика
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане – инфографика
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане действуют почти 16 405 предприятий с участием иностранных инвестиций. По числу действующих предприятий с участием иностранного капитала лидирует Китай.
2025-06-21T18:40+0500
2025-06-21T18:40+0500
2025-06-21T18:51+0500
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Согласно данным Государственного комитета республики Узбекистан по статистике на первое июня 2025-го в Узбекистане число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций составило 16 405.Из них 4 087 — совместные предприятия, 12 318 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Основная их часть приходится на Китай. Если в начале года количество китайских компаний составляло 3 357, то к 1 июня их стало 4 068.Значительный прирост показали также Россия и Турция.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика статистика иностранные предприятия топ-5 инвестиции китай россия
инфографика статистика иностранные предприятия топ-5 инвестиции китай россия
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане – инфографика
18:40 21.06.2025 (обновлено: 18:51 21.06.2025)
В Узбекистане действуют почти 16 405 предприятий с участием иностранных инвестиций. По числу действующих предприятий с участием иностранного капитала лидирует Китай.
Согласно данным
Государственного комитета республики Узбекистан по статистике на первое июня 2025-го в Узбекистане число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций составило 16 405.
Из них 4 087 — совместные предприятия, 12 318 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основная их часть приходится на Китай. Если в начале года количество китайских компаний составляло 3 357, то к 1 июня их стало 4 068.
Значительный прирост показали также Россия и Турция.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.