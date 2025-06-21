https://uz.sputniknews.ru/20250621/top-5-stran-po-kolichestvu-predpriyatiy-s-inostrannym-uchastiem-v-uzbekistane--infografika-50084001.html

Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане – инфографика

Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане – инфографика

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане действуют почти 16 405 предприятий с участием иностранных инвестиций. По числу действующих предприятий с участием иностранного капитала лидирует Китай.

2025-06-21T18:40+0500

2025-06-21T18:40+0500

2025-06-21T18:51+0500

инфографика

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Согласно данным Государственного комитета республики Узбекистан по статистике на первое июня 2025-го в Узбекистане число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций составило 16 405.Из них 4 087 — совместные предприятия, 12 318 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Основная их часть приходится на Китай. Если в начале года количество китайских компаний составляло 3 357, то к 1 июня их стало 4 068.Значительный прирост показали также Россия и Турция.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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